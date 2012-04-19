Президент Европарламента: решение Швейцарии дискриминирует 8 стран-членов ЕС

Брюссель. Президент Европарламента Мартин Шульц считает, что действия Швейцарии по возобновление ограничений на выдачу некоторых категорий видов на жительство для граждан 8 стран-членов Европейского Союза противоречат подписанным ранее соглашениям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европарламента, об этом он заявил, комментируя решение Федерального совета Швейцарии, принятое 18 апреля.

“Я выражаю сожаление, что решение Швейцарии дискриминирует 8 стран-членов ЕС. Это противоречит духу и букве того, что Швейцария уже подписала”, - заявил М.Шульц.

По словам президента Европарламента, граждане стран ЕС в том числе содействовали развитию экономики Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля правительство Швейцарии приняло решение возобновить с 1 мая количественные ограничения на отдельные категории видов на жительство для выходцев из восьми стран-членов Евросоюза – Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении и Чехии.

Решение швейцарских властей уже осудила Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.