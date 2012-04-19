Беларусь ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Минск. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на сегодняшнем заседании единогласно проголосовали за ратификацию Договора о зоне свободной торговли стран СНГ, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Напомним, что документ уже ратифицирован Российской Федерацией.

Договор о ЗСТ СНГ был подписан 18 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге представителями 8 стран: Беларусью, Россией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной. О своем намерении присоединиться к договору заявил также Узбекистан.

Договор включает базовые нормы и правила ВТО, охватывает вопросы отмены во взаимной торговле ввозных и вывозных пошлин, количественных ограничений.

Договором предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования. Договор не препятствует сторонам участвовать в соглашениях о Таможенном союзе, свободной торговле и приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день у Украины есть замечания к Договору о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравности условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Неравные условия определены приложением № 6 к документу.

19 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого Договора.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Договора о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

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