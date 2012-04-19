За этикетку звенигородского сыра образца 30-х годов заплатят 100 тыс. грн

Житель Черкасской области Александр Денисенко обнаружил архивный документ, доказывающий, что первый заводской сыр в городке Звенигородка произвели ровно 75 лет назад, в 1937 году. И теперь французская сыродельная компания Bongrain Group, в состав которой входит местный сырзавод, готова заплатить 100 тысяч гривень первому, кто предоставит образец этикетки Звенигородского сыра 30-х годов.

В пожелтевших копиях Госплана Совета Министров УССР на 1950-1970 годы сообщается, что в 1930 году в Звенигородке открыли небольшой маслодельный завод. Под производство приспособили помещение царского водочного цеха - завод изначально производил всего 200-300 кг масла в день. В 1934 году на предприятии произвели первые образцы сыра, который стал предметом особой гордости местных жителей. С древних времен молоко было основой жизни в этих краях. Звенигородская земля издавна славилась бескрайними пастбищами и сочными черноземами. Так исторически сложилось, что сыр - традиционный продукт на столе местных жителей, а мастерство приготовления сыра передавалась из поколения в поколение на протяжении многих веков.

В 1937 году производство сыра в Звенигородке началось в промышленных масштабах. Продукт воплотил мудрость многих поколений мастеров-сыроделов, и спустя несколько лет звенигородский сыр уже был популярен в Киеве, Москве и Ленинграде. Для доставки сыра из Звенигородки была проведена ветка железной дороги. С тех пор на протяжении 75 лет производство сыра в городке не останавливалось практически ни на один день. Это удивительный факт, поскольку большинство сыродельных предприятий Украины основаны всего 20-30 лет назад

К восьмидесятым годам прошлого века Звенигородка становиться одним из крупнейших производителей молочной продукции в СССР. Разработанный в 90-ых годах рецепт сыра «Звенигородский» стал визитной карточкой города. Пикантный вкус «Звенигородского» пришелся по вкусу потребителям многих стран, сегодня сыр с подобным названием пытаются копировать с десяток производителей.

А в 2002 году «Звенигородский сыродельный комбинат» вошел в семью французской компании Bongrain Group - одного из крупнейших в мире производителей сыров. Накануне 75-летия начала промышленного производства сыра в Звенигородке вдохновленные богатой историей предприятия французы объявили, что готовы заплатить 100 тысяч гривень первому, кто предоставит сохранившуюся этикетку звенигородского сыра образца 30-ых годов. После проведения технической экспертизы этикетка будет храниться во Франции, в музее «Академии Бонгрэн», где французские и украинские сыроделы совершенствуют мастерство многих поколений мастеров.