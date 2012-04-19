Комитет по экономическим реформам 24 апреля рассмотрит вопрос дерегуляции бизнеса

Вопрос проведения дерегуляции бизнеса будет рассмотрен 24 апреля на заседании Комитета по экономическим реформам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня в ходе заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Он отметил, что темпы проведения дерегуляции в последнее время несколько снизились. «Я вижу, что в последнее время, как говорится, есть уменьшение энтузиазма у некоторых ответственных за это направление исполнителей, поэтому мы обязательно углубленно рассмотрим состояние дел на заседании Комитета экономических реформ», - сказал В.Янукович.

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