ТОП-10 (19 апреля)

Янукович подписал Таможенный кодекс

Украина и Таможенный союз проведут инвентаризацию торгово-экономических барьеров

Беларусь ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

В МИД надеются в июне подписать соглашение о бесплатных визах с Польшей

Приватизированные облэнерго могут быть проданы российским компаниям — эксперт

Столичные налоговики заверяют, что не препятствуют деятельности «Розетки»

Кабмин намерен рефинансировать кредит российского ВТБ в 2 млрд долл. – источник

НКРЭ согласовала ДТЭК покупку 45% акций «Крымэнерго»

Украина и Беларусь договорились о пиве и мясомолочной продукции

Польша не будет отменять оплату визы гражданами Украины к Евро-2012

***

Янукович подписал Таможенный кодекс

Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Как сообщал УНИАН 13 марта Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс Украины, учтя предложения Президента.

Кодекс был принят ВР 3 ноября 2011 года, но Президент заветировал его и вернул с предложениями в парламент.

Президент отмечал, что статьей 408 Таможенного кодекса, который поступил ему на подпись, устанавливалось новое необходимое условие для получения разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности – наличие у предприятия договора финансовой гарантии выполнения обязательств таможенного брокера в интересах государственного бюджета. При этом предусматривалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. Он считает такую норму нецелесообразной.

Президент предложил предусмотреть, что на осуществление таможенной брокерской деятельности выдаются лицензии. При этом определить виды деятельности, на которые предоставляются разрешения, а предприятия, получившие такие разрешения, включаются в соответствующие реестры, которые ведутся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела. Также предусмотрено, что лицензия на осуществление таможенной брокерской деятельности выдается в порядке и на условиях, определенных Законом "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

Также Президент предложил, чтобы порядок и критерии оценки сведений, заявленных предприятием для получения статуса уполномоченного экономического оператора, определялись центральным органом исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализующем государственную политику в сфере финансов. Президент отмечал, что требования относительно безубыточности деятельности банков и относительно наличия представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины приведут к нарушению конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность, а поэтому должны быть исключены из кодекса.

Также Президент предложил сохранить действующий механизм выдачи сертификатов о происхождении товара из Украины.

Статьей 212 Таможенного кодекса, подаваемого на подпись, предусмотрено, что таможенное оформление рыбной продукции, изготовленной украинскими судами в пределах Азово-Черноморского бассейна, осуществляется с подачей таможенной декларации. Президент предложил воздержаться от введения подачи таможенной декларации при таможенном оформлении указанной рыбной продукции.

Также предусмотрено, что во время определения таможенной стоимости импортируемых носителей информации, содержащих программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается только стоимость носителя информации при условии выделения из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на документально подтвержденных данных.

Таможенным кодексом предусмотрено, что проценты, которые насчитываются по финансовым соглашениям (например, по соглашению финансового лизинга), заключенные покупателем и касающихся покупки импортированных товаров, не будут рассматриваться как часть таможенной стоимости при условии, что: проценты выделены из цены, которая была фактически оплачена или подлежит уплате за товары; положения относительно финансирования заключены в письменной форме; покупатель может продемонстрировать, что: такие товары фактически проданы по цене, задекларированной как цена, которая была фактически оплачена или подлежит уплате; процентная ставка не превышает уровня ставок, которые обычно применяются в стране, где и когда такое финансирование было предоставлено.

Эти положения применяются независимо от того, было ли финансирование предоставлено именно продавцом, банком или другим физическим или юридическим лицом. Они также будут применяться, если товары будут оцениваться согласно другому методу, отличному от метода по цене договора (контракту).

Таможенным кодексом предусмотрено, что таможенный орган может отказать в таможенном оформлении товаров за заявленной декларантом таможенной стоимости исключительно при наличии обоснованных оснований. Эти основания определены.

В соответствии с Таможенным кодексом, решение о коррекции заявленной таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта, принимается таможенным органом в письменной форме во время осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и после их выпуска, если таможенным органом обнаружено, что заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная стоимость товаров.

Кодексом предусмотрено, что предоставление таможенным органам обеспечение уплаты таможенных платежей является обязательным при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Украины и при их перемещении по территории Украины проходным и внутренним транзитом.

Таможенным кодексом предусмотрено, что товары (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности), ввозимые на таможенную территорию Украины на срок не меньше трех лет иностранными инвесторами в соответствии с Законом "О режиме иностранного инвестирования" с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или как взнос иностранного инвестора в уставной капитал предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты ввозной пошлины. При отчуждении таких товаров ранее трех лет со времени зачисления их на баланс ввозная пошлина платится на общих основаниях.

***

Украина и Таможенный союз проведут инвентаризацию торгово-экономических барьеров

Украина и Таможенный союз проведут инвентаризацию торгово-экономических барьеров, которые существуют во взаимной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров министра экономразвития Петра Порошенко с министром по вопросам торговли ЕврАзЭс Андреем Слепневым 18 апреля в Москве.

«Российская сторона поддержала инициативу П. Порошенко относительно создания специальной комиссии по досудебному урегулированию споров между Украиной и Евразийской экономической комиссией, которая будет способствовать решению спорных вопросов в торгово-экономических отношениях», - отмечается в сообщении.

П. Порошенко высказал убеждение, что вступление Российской Федерации в ВТО позволит эффективно решать актуальные вопросы как на уровне двустороннего сотрудничества, так и в многостороннем формате.

Также в рамках встречи А. Слепнев заверил П. Порошенко в том, что в 2012 году во время председательства Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Украина получит поддержку и содействие российской стороны в вопросе доступа украинских товаров на рынки стран Тихоокеанского региона.

***

Беларусь ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Минск. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на сегодняшнем заседании ратифицировали Договор о зоне свободной торговли стран СНГ, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Напомним, что документ уже ратифицирован Российской Федерацией.

Договор о ЗСТ СНГ был подписан 18 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге представителями 8 стран: Беларусью, Россией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной. О своем намерении присоединиться к договору заявил также Узбекистан.

Договор включает базовые нормы и правила ВТО, охватывает вопросы отмены во взаимной торговле ввозных и вывозных пошлин, количественных ограничений.

Договором предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования. Договор не препятствует сторонам участвовать в соглашениях о Таможенном союзе, свободной торговле и приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день у Украины есть замечания к Договору о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравности условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Неравные условия определены приложением № 6 к документу.

19 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого Договора.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Договора о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

***

В МИД надеются в июне подписать соглашение о бесплатных визах с Польшей

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что уже в июне будет подписано соглашение об отмене оплаты за визы между Польшей и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров.

По его словам, сейчас Украина и Польша проводят все внутренние процедуры, чтобы согласовать все документы и выйти на их подписание.

«Я думаю, что при благоприятных условиях оно (соглашение) может быть подписано в июне этого года», - сказал А.Олефиров.

При этом он добавил, что такое соглашение будет подписано на уровне министров иностранных дел.

***

Приватизированные облэнерго могут быть проданы российским компаниям — эксперт

Приватизированные облэнерго могут через несколько лет быть проданы российским компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

По его мнению, новые собственники облэнерго самостоятельно не в силах будут обеспечить миллиардные инвестиции в модернизацию изношенного оборудования, и поэтому может быть создан консорциум, наподобие газового.

«У меня такая мысль, что тот газовый консорциум, который где-то маячит в будущем, будет нам казаться детской забавой, в сравнении с электроэнергетическим консорциумом, который может появиться в Украине. То есть фактически компания ДТЭК отдаст и генерации, и часть сетей в руки российских компаний», - сказал Ю.Корольчук.

Он считает, что планируемая консолидация «Энергоатома» и «Укрэнерго» - это тоже шаг в направлении возможного создания консорциума, «в том, что ведется приватизация, через несколько лет - передача всех этих объектов российской стороне».

Происходящие процессы с продажей пакетов облэнерго эксперт назвал имитацией приватизации. В частности, при продаже пакетов акций «Днепрооблэнерго» и «Винницаоблэнерго» «одна сторона подыгрывала другой. В данном случае компания Григоришина подыграла компании Рината Ахметова».

«Выходит, что на самом деле происходит распределение между основными игроками, которых пять — это Ринат Ахметов с компанией ДТЭК, Игорь Коломойский, VS Бабакова («ВС Энерджи Интернешнл Украина»), Константин Григоришин и братья Суркисы. Это пять групп, которые фактический владеют всей электрогенерацией Украины», - сказал он.

По мнению Ю.Корольчука, эти «мелкие группы» и главный игрок — компания ДТЭК - какое-то время поэксплуатируют облэнерго, заработают денег, а дальше продадут не европейским компаниям, а «нашим вечным партнерам, заклятым друзьям, российской стороне».

Эксперт считает, что приватизация облэнерго не выполнила своей главной миссии — найти эффективного собственника, который решит проблемы этих компаний. «По факту мы увидели то, что просто происходит дораспределение и утверждение тех компаний, которые реально владели и генерациями, и облэнерго, которые имели там своих менеджеров, управляющих всеми процессами», - добавил он.

Ю.Корольчук также отметил, что Фонд госимущества не сделал никаких реальных шагов для того, чтобы оценить стоимость имущества облэнерго и перспективы их стоимости в ближайшем будущем.

«Поступления в бюджет минимальные. Потому что те, компании, которые сегодня продали, - это суммарно около 5 млрд грн. Сейчас еще завершат приватизацию нескольких облэнерго, и, скорее всего, цифра приблизится максимум до 7 млрд грн... Эта цифра должна быть хотя бы вдвое больше — 1-2 млрд долл. Хотя и это мало на самом деле, потому что... у нас есть большой потенциал экспортировать электроэнергию. Поэтому все эти нюансы тоже нужно было учитывать», - пояснил эксперт.

***

Столичные налоговики заверяют, что не препятствуют деятельности «Розетки»

Столичные налоговики заверяют, что не препятствуют деятельности компании «Розетка» (интернет-магазин Rozetka.ua).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления организации раскрытия налоговых преступлений УНМ Госналогслужбы в городе Киеве Алексей Чернобай.

«Никаких действий по прекращению или препятствованию действиям непосредственно компании «Розетка.УА» не было. То есть, деятельность предприятия не парализована», - отметил он.

По словам А.Чернобая, на сегодня интернет-магазин продолжает свою работу в обычном режиме, покупатели смогут получить заказанные товары. Также он объяснил, что сегодня сайт компании временно не работал в связи с проведением оперативных действий налоговой милицией.

Кроме того, по словам начальника пресс-службы Госналогслужбы в городе Киеве Николая Ковтуненко, в рамках следственных действий налоговая милиция не изымала сервера и компьютерную технику.

«Обращаю внимание, на то, что сервера, компьютерная техника не изымались работниками налоговой милиции», - подчеркнул он.

Также на сегодня не изымался товар компании, и не было задержано ее руководство.

А.Чернобай отмечает, что в рамках следствия на сегодня уже закончены три обыска. Но при этом он не уточнил, где именно были завершены обыски – на складах или в офисах.

А.Чернобай напомнил, что уголовное дело против директора ООО «Розетка» было возбуждено в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня работа Rozetka.ua была приостановлена в связи с действиями налоговой инспекции. Затем работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме.

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

***

Кабмин намерен рефинансировать кредит российского ВТБ в 2 млрд долл. – источник

Правительство Украины намерено рефинансировать кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд долларов, срок погашения которого заканчивается в июне этого года.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

При этом собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день принципиальная договоренность о рефинансировании достигнута, однако рассматриваются два варианта. Первый заключается в том, что для погашения будет привлечен новый кредит ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард будут выпущены ценные бумаги. Второй вариант предполагает выпуск ценных бумаг на всю сумму кредита.

«Может быть привлечен новый кредит на 1 млрд. При этом проценты будут рыночные и на миллиард будут выпущены бумаги. Но возможно, что бумаги будут на всю сумму. Окончательное решение еще не принято», - сказал собеседник агентства.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

***

НКРЭ согласовала ДТЭК покупку 45% акций «Крымэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, согласовала энергохолдингу «ДТЭК» покупку 45% акций энергопоставляющей компании ПАО «Крымэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель управления лицензирования НКРЭ Юрий Антонюк сегодня журналистам в Киеве.

«Покупка ДТЭК акций «Крымэнерго» соответствует требованиям условий, правил передачи и поставки электроэнергии по регулируемому тарифу», - отметил он.

По словам Ю.Антонюка, родственные с ДТЭК лицензиаты не осуществляют деятельность на территории ведения деятельности «Крымэнерго».

Как сообщалось, ранее НКРЭ приняла аналогичное решение в отношении ПАО «Донецкоблэнерго» и «Днепроблэнерго». В итоге, ДТЭК стал победителем конкурса по приватизации госпакетов акций этих энергокомпаний.

Напомним, конкурс по продаже 45% акций «Крымэнерго» состоится 4 мая 2012 года. Стартовая стоимость пакета составляет 246 млн грн. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за семь дней до его проведения.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина Григоришина.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

***

Украина и Беларусь договорились о пиве и мясомолочной продукции

Украина и Беларусь достигли договоренности относительно минимизации ограничений в двусторонней торговле и подготовили согласованные предложения по решению существующих проблем.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей Емельяненко.

«Кроме этого, стороны выразили надежду относительно скорейшего решения затронутых вопросов», - сказал А. Емельяненко.

Вчера, для проведения консультаций относительно урегулирования имеющихся вопросов экспорта украинского пива на белорусский рынок и белорусской мясомолочной продукции на рынок Украины, в Минск прибыла украинская делегация во главе с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Владимиром Павленко.

В состав делегации вошли представители Минэкономразвития, Минагропрода Украины и предприятий-производителей солодового пива.

С белорусской стороны в консультациях приняли участие руководство Министерства иностранных дел, концерна «Белгоспищепром» и Государственного таможенного комитета Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам экспорта украинского пива на белорусский рынок заявил, что на 18 апреля намечены переговоры с «Белгоспищепромом» о снятии ограничений на экспорт украинского пива.

Он отметил, что ожидает по результатам встречи быстрых и компромиссных решений, которые обеспечат резкий рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как сообщил П.Порошенко, по данным министерства, потери из-за ограничения экспорта данной продукции в Беларусь оцениваются в 12 млн долл.

Напомним, что Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к африканской чуме свиней, продукции и сырья из них.

***

Польша не будет отменять оплату визы гражданами Украины к Евро-2012

Польша планирует отменить оплату визы в размере 20 евро гражданами Украины в конце текущего года, а не к началу Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, не уточнив причину.

"Текст договора сейчас находится на этапе межведомственных консультаций. Вступление в силу документом после ратификации запланировано на четвертый квартал этого года", - сказали в МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, в феврале польское МИД назвало "весьма правдоподобной" отмену оплаты за национальные визы к началу Евро-2012, первый матч которого состоится 8 июня.

Сегодня, 19 апреля, директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей Олефиров заявил, что в министерстве рассчитывают, что уже в июне будет подписано соглашение об отмене оплаты за визы между Польшей и Украиной.

По его словам, Украина и Польша проводят все внутренние процедуры, чтобы согласовать все документы и выйти на их подписание.

При этом А.Олефиров добавил, что такое соглашение будет подписано на уровне министров иностранных дел.

В прошлом году польские консульства выдали в Украине 200 тысяч национальных виз (35% от всех выданных) после 135 тысяч и 160 тысяч в два предыдущих года.

Украинцы с апреля прошлого года платят за польские национальные визы 20, а не 35 евро (столько она раньше стоила и столько же сейчас стоит шенгенская виза).

Польша ввела визы для украинцев осенью 2003 года - накануне своего вступления в Европейский Союз, но до вступления в Шенгенскую зону в конце 2007 года выдавала их бесплатно и по весьма либеральным правилам.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН