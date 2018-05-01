Янукович едет к Путину, но будет ли время на газ...

Газовый вопрос немного провис, сейчас он время от времени подымается в заявлениях как украинских политиков, так и российских. Это произошло с приходом весны и завершением отопительного периода. Но от этого он не утратил актуальность, напротив ситуация накаляется множеством попутных факторов – активизацией строительства Россией обходных путей, неопределенностью отношений с Европейским союзом, затягиванием процесса диверсификации топливных маршрутов (то ли от несостоятельности власти сделать что-либо, то ли от ее нерешительности обнародовать уже сделанный выбор). Сюда же стоит добавить пустую казну Украины с учетом социальных идей президента, «неожиданное» падение промпроизводства, тормоз в сотрудничестве с МВФ и еще массу проблем, которые стали итогом шагов правящей команды. А цена газа – один из основополагающих показателей жизнеспособности нашей страны, который пока тянет украинскую экономику в пропасть. Ставку в разрешении ситуации ставят на визит господина Януковича в Москву. Гарант собирается встретиться со «старым» президентом России Владимиром Путиным еще до его очередной инаугурации 7 мая. Об этом, по словам Януковича, он договорился по телефону с Владимиром Владимировичем.

Янукович считает, что экономические отношения Украины и России развиваются в положительном направлении, «остался один наибольший вопрос – газовые соглашения, которые мы обязаны решить, и сейчас мы будем активизировать наши переговоры, чтобы найти пути решения данного вопроса». Оказывается, переговоры нужно активизировать, кто же посмел столь важный диалог «пустить по течению»?..

Ранее Янукович заявлял, что газовые переговоры продолжатся в конце мая. Именно тогда состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии. Можно предположить, что предварительная встреча президентов не останется незамеченной при вынесении определенных решений. Хотя не факт. Прошлый визит Януковича в Москву в марте текущего года никакой определенности не внес в газовые переговоры. Он, скорее, сыграл восстановительную роль в диалоге стран после выборов в России, а также в очередной раз продемонстрировал нежелание сторон идти на встречу друг другу.

В принципе, эксперты ранее в один голос утверждали, что новые газовые соглашения будут подписаны после того, как Путин станет у российского руля. Таким образом, время Ч пришло. Вот только сыграло оно не в нашу пользу. Украина надеется на уступки России по цене на газ, Россия же ждет согласия Украины на интеграцию в Евразийский союз. А создание кальки СССР, коим является следующее за Таможенным союзом объединение, давняя идея фикс Путина, от которой он никогда не отступит, а значит, до последнего будет добиваться желаемого. Еще соседка претендует на управление рядом украинских активов, в т.ч. газотранспортной системой, что подразумевает фактически узурпацию во всех ее проявлениях. Стоит также добавить, что поджимает нашу власть и Зона свободной торговли в рамках СНГ. Россия и Беларусь уже ратифицировали договор, у Украины есть замечания к документу, которые заключаются в неравности условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. То есть, торговая проблема с учетом нашего рекордного отрицательного сальдо в этой сфере, обещает быть немалой.

Российские политологи не раз заявляли о том, что Украина обязана сделать «правильный» выбор. Иначе участники новых объединений прекратят «уговаривать», просто введут плату за вход в создаваемую организацию. Намек понят: цена газа – беспрекословная покорность…

Интересно, когда хоть на что-нибудь решится власть, какой выход найдет она? Очень уместно процитировать Януковича: «Цена на газ с доходами «Нафтогаза Украины» ежемесячно не балансируется приблизительно на 500 млн. долларов. То есть, доходов «Нафтогаза» хватает на 50% оплаты цены за газ. Что в таком случае нам надо было делать? То, что нам советовали некоторые международные институции, - поднять цену на газ, по меньшей мере, на 50% для потребителей Украины. Эти цены должны были вырасти вдвое. Мы этим путем не пошли, так как хорошо осознавали: для граждан это неприемлемо, большинство социально необеспеченных людей такую цену не выдержат».

Кстати, существенное повышение цены на газ является также неподъемным для национальных промышленных предприятий. Для них это будет означать убыточность и потерю конкурентоспособности на мировых рынках. Для экономики это – тупик.

Но сказать, не значит сделать. Предвидя проигрыш в переговорах с Россией (как и ранее – обещали договориться о новой цене газа, но вместо этого рассчитали бюджет с предполагаемой повышенной стоимостью), власть уже поговаривает о повышении тарифов, ссылаясь на «рекомендации» МВФ. К примеру, как заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский, Украина разрабатывает план постепенного повышения внутренних цен на газ, что является условием возобновления кредитов Международного валютного фонда. «Очень важно создать систему адресной помощи и после этого перейти к принятию решения, по какому графику повышать тарифы до экономически обоснованного уровня», - сказал он.

Ясно, что «сюрприз» преподнесут после выборов, чтобы доведенный до кипения электорат не сорвал план победы «регионалов».

Как результат всего сказанного – не стоит ожидать какой-либо «газовой» ясности от визита Януковича, ничего он не решит. К тому же верить нельзя ни единому уверению верхов. Принятие решений они всегда найдут, чем аргументировать, в частности, бестолковостью «попередников».

Другими словами, газовые переговоры давно вышли за «топливные» рамки. Крыть России есть чем, но виной тому является не плачевное состояние нашей экономики, а безответственное поведение власти, которая уже который год не может определиться с приоритетом – Я или Украина, вернее, путает эти понятия.

Нана Черная (УНИАН)