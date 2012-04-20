Анонс на 20 апреля

* В рамках международного инновационного форума «Kyiv City Open Doors» состоится встреча главы КГГА Александра Попова с 15 представителями венчурных фондов Кремниевой долины (США) и подписание Меморандума о сотрудничестве. Состоится круглый стол на тему: «Киев - технологический центр инноваций Украины» под председательством зам.председателя КГГА Руслана Крамаренко и при участии представителей ИТ-отрасли, стартаперов, инноваторов и представителей венчурных фондов Кремниевой долины (США).

* Брифинг начальника Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Максима Литвинова на тему "Финансовая безопасность в киберпространстве".

* Состоится конференция «Национальная политика по корпоративной ответственности бизнеса как действенный инструмент диалога власти, бизнеса и общества». Будет обсуждаться проект Национальной стратегии СОБ и пути ее реализации. Инициаторы: УСПП, ​​Сеть Глобального договора ООН в Украине и Центр развития корпоративной социальной ответственности. Участники: координатор системы ООН, Постоянный представитель ПРООН в Украине Оливье Адам, президент УСПП Анатолий Кинах, президент-председатель Наблюдательного совета ПАО «Концерн Галнафтогаз» Виталий Антонов, ген.директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, президент-ген.директор предприятия «Антонов» Дмитрий Кива, президент СК «Лемма» Сергей Чернышов, первый зам.председателя Гостаможслужбы Александр Дороховский, координатор программ Всемирного банка в Украине Мариус Висмантас и др.

* Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев примет участие в церемонии подведения итогов Всеукраинского конкурса-защиты научно исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

* Круглый стол на тему: "Сертификация профессиональных внутренних аудиторов государственного сектора экономики Украины". Организатор - ВОО "Гильдия Профессиональных Внутренних Аудиторов Украины" (ВОО "ГПВАУ").Участники: Александр Редько , президент ВОО "ГПВАУ"; Ирина Павлова, вице-президент ВОО "ГПВАУ"; Татьяна Каменская, аудитор, член ВОО "ГПВАУ"; Татьяна Шаповалова, исполнительный директор ВОО "ГПВАУ"; Ирина Ликсунова, советник президента ВОО "ГПВАУ".

* Пресс-конференция на тему: «Райффайзен Банк Аваль: 20 лет успеха. Юбилей с уверенным взглядом в будущее». Участники: Герберт Степич, председатель правления Райффайзен Банк Интернациональ АГ; Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

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