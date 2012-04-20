ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Президент MiroHost: Обыски в IT-компаниях приводят к миграции сайтов зарубеж» пишет: президент хостинг-провайдера Imena.UA/Mirohost Александр Ольшанский рассказал, как проходил досмотр серверов интернет-магазина Rozetka.Ua…

http://delo.ua/opinions/prezident-mirohost-obyski-v-it-kompanijah-privodjat-k-migracii-sa-176602/

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Также «Дело» в публикации «Янукович подписал новый Таможенный кодекс» пишет: Президент одобрил новую редакцию Таможенного кодекса, согласно которой в Украину можно беспошлинно ввозить товары на 1 тыс. евро, упрощается процедура таможенного оформления, а товарная контрабанда перестает быть криминальным преступлением…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-novyj-tamozhennyj-kodeks-176571/

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«Дело» в публикации «Какие предприятия имеют наибольшие долги по заработной плате» пишет: если оценивать ситуацию в разрезе отраслей, то наибольшие долги зафиксированы в промышленности — 668,9 млн. грн., в первую очередь, в перерабатывающей (528,8 млн. долга). Долг предприятий добывающей отрасли — 104,7 млн. грн. Лидером по задолженности среди регионов является Донецкая область…

http://delo.ua/ukraine/kakie-predprijatija-imejut-naibolshie-dolgi-po-zarabotnoj-plate-176559/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Труба всем», в котором пишет: Украина предоставила доступ к своей газотранспортной системе и подземным хранилищам газа частному бизнесу — добытчикам и импортерам топлива. НКРЭ приняла соответствующее постановление. Такое решение крайне невыгодно российскому "Газпрому" и фактически делает бессмысленными переговоры о создании двустороннего консорциума по управлению ГТС. Однако оно выгодно бизнесу и европейским потребителям газа, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1919352

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мусор вырастет в цене», в котором пишет: в Министерстве регионального развития и строительства заявили о необходимости повышения тарифов на вывоз мусора для населения. По мнению чиновников, их следует повысить, как минимум, вдвое. С этим согласны и представители мусороперерабатывающих компаний, объясняющие эту необходимость ростом цен на электроэнергию и топливо. В Минрегионстрое также планируют привлекать инвесторов для строительства мусороперерабатывающих заводов. Для этого в ведомстве хотят ускорить процесс введения "зеленых тарифов" на электроэнергию, получаемую из бытовых отходов…

http://www.kommersant.ua/doc/1919456

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Газета «Сегодня» в публикации «За ложь ради шенгена будут сажать» пишет: за фальшивые данные о себе и нелегальное трудоустройство по туристической визе могут дать срок…

http://www.segodnya.ua/news/14365026.html

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Также «Сегодня» в публикации «Тарифы на свет повысят тем, кто потребляет много электроэнергии» пишет: по данным НРКЭ, под увеличение цены на электричество попадут 10% украинцев…

http://www.segodnya.ua/news/14365095.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Бюджет под выборы: за все рассчитаются будущие поколения», в котором пишет: благодаря изменениям в госбюджет- 2012 год, отдельные группы населения получат увеличенные выплаты за счет доходов будущих поколений. Еще одним негативным следствием законодательных новшеств станет подорожание импорта...

http://economics.unian.net/rus/detail/125571

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Налоговики узнают все о банковских операциях» пишет: Минфин РФ добивается для налоговиков права получать от банков информацию о вкладах, депозитах и платежах частных лиц и контрагентов проверяемых компаний…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1664020/nalogoviki_uznayut_vse

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Также «Ведомости» в публикации «Деятельностью ТНК-BP заинтересовались на правительственном уровне» пишут: разливами нефти на месторождениях ТНК-BP в Западной Сибири заинтересовались руководители Минприроды и Минэнерго, а вслед за ними и премьер-министр Владимир Путин. Он поручил министрам «встретиться и договориться» с менеджментом и акционерами компании…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1664016/zemlya_zalitaya_neftyu

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Издание «Известия» в публикации «Пожарным, таможенникам и надзирателям готовят доплаты» пишет: в правительстве планируют поднять оклады и добавить соцгарантии сотрудникам таможни, МЧС, ФСИН, наркополицейским и приставам…

http://izvestia.ru/news/522516

(УНИАН)