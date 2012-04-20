Украина должна учитывать не только внешние, но и внутренние угрозы - Янукович

Украина должна учитывать не только внешние, но и внутренние угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал, выступая на заседании Комитета по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что далеко не все угрозы, возникающие сегодня перед страной, имеют внешнее происхождение.

«Мы чувствуем усложнение состояния экономической и финансовой безопасности, критический рост уровня угроз энергетической безопасности, продолжается социально-демографический кризис, растет угроза в сфере экологической и техногенной безопасности», - сказал В.Янукович.

Также огромной угрозой для страны он назвал объемы коррупции. «Пока мы не укрепим демократические институты нашего государства, пока мы не уменьшим коррупционную опасность, страна не будет иметь шансов успешно преодолевать нынешние вызовы», - сказал В.Янукович.