Россия просит Украину освободить от налогообложения грузы для Черноморского флота

Москва. Россия просит Украину освободить от налогообложения грузы, поставляемые для Черноморского флота РФ. Ежегодно на это тратится 10-15 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Одним из злободневных вопросов является таможенное оформление грузов, поступающих в Крым в интересах подразделений российского Черноморского флота. Речь идет не только о процедурных вопросах оформления таких грузов, но и о начислении налогов на их ввоз», - сообщил он.

По словами Г.Карасина, в год на это уходит 10-15 млн долларов.

Он заявил, что российская сторона считает такое положение дел неоправданным, прежде всего с правовой точки зрения.

«Мы выдвинули конструктивное, как представляется, предложение – привести вопросы оформления грузов в соответствие с базовыми соглашениями по флоту и законодательством Украины, что позволит очистить ввоз таких грузов от налогообложения», - сказал Г.Карасин.

При этом он заверил, что высвобождаемые в результате средства или их значительную часть можно будет направить на содействие социально-экономическому развитию Севастополя и других населенных пунктов, где дислоцируются российские воинские части.

«Другими словами, важно реально расширить финансирование в рамках действующего российско-украинского соглашения по данной теме. Надеемся, что нам удастся решить этот, как мы думаем, важный для обеих сторон вопрос», - сказал Г.Карасин.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Москве украинские и российские дипломаты обсудили вопросы функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

«В качестве сопредседателей Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии Г.Карасин и Р.Демченко рассмотрели ход работы по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, связанной с обеспечением деятельности Черноморского флота, решением практических вопросов его функционирования в Крыму», - говорится в сообщении МИД РФ.