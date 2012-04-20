«Небесна Криниця» провела аукцион в поддержку строительства центра ипотерапии

«Небесна Криниця» провела благотворительный аукцион в поддержку проекта известного киевского ресторатора Маргариты Сичкарь по строительству в Киеве первого в Европе ипоцентра для лечения детей, больных ДЦП.

13 апреля украинскую столицу посетили российские космонавты Олег Скрипочка и Олег Артемьев, а также инженер РКК «Энергия» по сборке Спускаемого аппарата Космического корабля «Союз» Сергей Сапёров и подполковник запаса ВВС (поисково-спасательной службы) Александр Лазаренко.

Визит прошел в рамках образовательного проекта компании «Небесна Криниця» - «Криниця знань».

На протяжении всего дня космонавты посетили Кловский лицей и среднеобразовательную школу №78, где провели встречи с учениками.

Визит настоящих космонавтов во всем космическом обмундировании привел детей в восторг. Ученики засыпали летчиков-испытателей своими вопросами. А за самые интересные и нестандартные - получили подарки от «Небесной Криницы».

Вечером космонавты приняли участие в благотворительном аукционе, для которого предоставили свои раритеные лоты - книги, сувениры, которые побывали в космосе, раритетные фотографии с автографами известных российских космонавтов и американских астронавтов.

На аукционе также был продан арт-объект от М.Сичкарь - одна из ее 33 скульптур лошадей, разрисованных известными и молодыми украинскими художниками, на которой российские космонавты поставили свои автографы.

Все вырученные на аукционе средства “Небесна Криниця” передала на строительство первого в Европе ипоцентра.

Компания «Небесна Криниця» инициировала образовательную программу для школ «Криниця знань». В рамках этой программы компания организовывает конкурс изобретений для талантливой молодежи, проводит уроки воды в школах, познавательные конкурсы рисунков для младших и средних классов, а также регулярные встречи школьников с интересными людьми.

*** «Небесна Криниця»- компания, предоставляющая сервис по обеспечению домов и офисов чистой питьевой водой в бутлях 18,9 л. На рынке Украины с 2001 года. Полный контроль всего процесса: от производства до доставки воды обеспечивают собственные производственные мощности, call-центр и автопарк.

Система управления качеством компании «Небесна Криниця» отвечает международному стандарту качества ISO 9001:2008. Сертификат №2011904005.

«Небесна Криниця» является сертифицированным членом Ассоциации бутилированных вод Украины. За безупречное качество товаров и услуг компания награждена знаком качества «Высшая проба», а также является лауреатом премии «Украинский торговый Олимп» в номинации «Чистая вода».