Украина и Россия готовят ряд соглашений по Черноморскому флоту РФ

Дипломаты Украины и РФ готовят ряд соглашений по функционированию Черноморского флота РФ в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«На сегодняшний день уже готово к подписанию межправительственное соглашение о взаимодействии сторон при предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, где базируются российские воинские подразделения», - сказал он.

По его словам, также принято распоряжение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения по вопросам согласования передвижений российских воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины.

Он отметил, что МИД РФ ожидает, что вскоре аналогичное решение будет принято и Кабинетом министров Украины.

Г.Карасин также сообщил, что переговорщики двух стран подготовили и согласовали на экспертном уровне проект соглашения о порядке пересечения государственной границы Украины кораблями, судами обеспечения, самолетами и военнослужащими российского Черноморского флота. Направляем его на межведомственное согласование в целях подготовки к подписанию, добавил он.

По его словам, на повестке дня и ряд других документов – о регистрации военнослужащих, гражданского персонала российского флота и членов их семей в миграционных органах Украины; об инфраструктуре российского флота на территории Украины; о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов и другие.

«Так что работы впереди еще много и мы хотели бы ее всячески активизировать. Наши переговорные команды получили указание работать поактивнее. Само обсуждение носило конструктивный характер, что полностью отвечает духу партнерских российско-украинских отношений», - сказал Г.Карасин.

Он напомнил, что прошлая встреча с его коллегой - первым заместителем министра иностранных дел Украины Русланом Демченко - в качестве сопредседателей Подкомиссии по Черноморскому флоту состоялась в середине октября прошлого года в Севастополе.

«Мы оба считаем такие предметные обсуждения всего комплекса вопросов в этой сфере весьма полезными. Будем их практиковать и в дальнейшем», - сказал Г.Карасин.

При этом он сообщил, что в ходе нынешнего «содержательного и откровенного разговора» пришлось говорить о замедлении темпов переговорного процесса.

«С конца ноября прошлого года состоялись три рабочие встречи специалистов двух стран, что при довольно широком спектре практических вопросов, на наш взгляд, вовсе не достаточно. Предложили украинским коллегам встречаться чаще. Тем более, что между нами имеется договоренность не уходить от обсуждения проблем, волнующих ту или иную сторону. Затягивание по времени лишь кажется лекарством от ненужных обострений», - отметил Г.Карасин.

ДЕТАЛИ ПЕРЕГОВОРОВ

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что капитальный ремонт зданий, арендуемых Черноморским флотом РФ, должен осуществляться за счет Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Вполне практическое значение имеет урегулирование в сфере осуществления капитального ремонта зданий и сооружений, арендуемых российской стороной в интересах Черноморского флота. Проводимая экспертами совместная инвентаризация этих объектов показывает, что примерно половина из них требует такого ремонта», - сказал Г.Карасин.

«Российская сторона на основе базовых соглашений по флоту обязалась использовать арендуемые объекты в соответствии с законодательством Украины. Им предусмотрено, что обязанность проводить капитальный ремонт лежит на арендодателе, т.е. на Украинской стороне, в собственности которой и находится вся эта недвижимость», - заявил заместитель министра.

При этом он отметил, что это потребует значительных финансовых вложений – всего арендуется примерно 4,5 тыс. зданий и сооружений.

«Изыскать их в одночасье непросто. Поэтому мы предлагаем нашим партнерам искать реалистические пути нахождения взаимоприемлемых развязок и в этой сфере», - сказа Г.Карасин.

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Россия просит Украину освободить от налогообложения грузы, поставляемые для Черноморского флота РФ. Ежегодно на это тратится 10-15 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Одним из злободневных вопросов является таможенное оформление грузов, поступающих в Крым в интересах подразделений российского Черноморского флота. Речь идет не только о процедурных вопросах оформления таких грузов, но и о начислении налогов на их ввоз», - сообщил он.

По словами Г.Карасина, в год на это уходит 10-15 млн долларов.

Он заявил, что российская сторона считает такое положение дел неоправданным, прежде всего с правовой точки зрения.

«Мы выдвинули конструктивное, как представляется, предложение – привести вопросы оформления грузов в соответствие с базовыми соглашениями по флоту и законодательством Украины, что позволит очистить ввоз таких грузов от налогообложения», - сказал Г.Карасин.

При этом он заверил, что высвобождаемые в результате средства или их значительную часть можно будет направить на содействие социально-экономическому развитию Севастополя и других населенных пунктов, где дислоцируются российские воинские части.

«Другими словами, важно реально расширить финансирование в рамках действующего российско-украинского соглашения по данной теме. Надеемся, что нам удастся решить этот, как мы думаем, важный для обеих сторон вопрос», - сказал Г.Карасин.