Янукович освободил Злочевского от должности министра экологии, назначив его замом Клюева

17:28, 20 апреля 2012
Разное
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.

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