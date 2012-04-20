Янукович освободил Злочевского от должности министра экологии, назначив его замом Клюева
17:28, 20 апреля 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Другим указом Президент назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.
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