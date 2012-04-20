СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 20.04.12)

17:42, 20 апреля 2012
Разное
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Премьер-министр - Николай АЗАРОВ

Первый вице-премьер-министр - Валерий ХОРОШКОВСКИЙ

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ

Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения - Раиса БОГАТЫРЕВА

Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА

Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Анатолий БЛИЗНЮК

Министр экологии и природных ресурсов - Эдуард СТАВИЦКИЙ 

Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК

Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК

Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК

Министр финансов - Юрий КОЛОБОВ

Министр экономического развития и торговли - Петр ПОРОШЕНКО

Министр иностранных дел - Константин ГРИЩЕНКО

Министр внутренних дел - Виталий ЗАХАРЧЕНКО

Министр обороны - Дмитрий САЛАМАТИН

Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ

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