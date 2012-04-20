СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 20.04.12)
Премьер-министр - Николай АЗАРОВ
Первый вице-премьер-министр - Валерий ХОРОШКОВСКИЙ
Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ
Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО
Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения - Раиса БОГАТЫРЕВА
Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА
Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Анатолий БЛИЗНЮК
Министр экологии и природных ресурсов - Эдуард СТАВИЦКИЙ
Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК
Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК
Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК
Министр финансов - Юрий КОЛОБОВ
Министр экономического развития и торговли - Петр ПОРОШЕНКО
Министр иностранных дел - Константин ГРИЩЕНКО
Министр внутренних дел - Виталий ЗАХАРЧЕНКО
Министр обороны - Дмитрий САЛАМАТИН
Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ