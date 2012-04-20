СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 20.04.12)

Премьер-министр - Николай АЗАРОВ Первый вице-премьер-министр - Валерий ХОРОШКОВСКИЙ Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения - Раиса БОГАТЫРЕВА Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Анатолий БЛИЗНЮК Министр экологии и природных ресурсов - Эдуард СТАВИЦКИЙ Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК Министр финансов - Юрий КОЛОБОВ Министр экономического развития и торговли - Петр ПОРОШЕНКО Министр иностранных дел - Константин ГРИЩЕНКО Министр внутренних дел - Виталий ЗАХАРЧЕНКО Министр обороны - Дмитрий САЛАМАТИН Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ

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