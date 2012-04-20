МИД России: за капремонт зданий, арендуемых ЧФ РФ, должна платить Украина

Москва. В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что капитальный ремонт зданий, арендуемых Черноморским флотом РФ, должен осуществляться за счет Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Вполне практическое значение имеет урегулирование в сфере осуществления капитального ремонта зданий и сооружений, арендуемых российской стороной в интересах Черноморского флота. Проводимая экспертами совместная инвентаризация этих объектов показывает, что примерно половина из них требует такого ремонта», - сказал Г.Карасин.

«Российская сторона на основе базовых соглашений по флоту обязалась использовать арендуемые объекты в соответствии с законодательством Украины. Им предусмотрено, что обязанность проводить капитальный ремонт лежит на арендодателе, т.е. на Украинской стороне, в собственности которой и находится вся эта недвижимость», - заявил заместитель министра.

При этом он отметил, что это потребует значительных финансовых вложений – всего арендуется примерно 4,5 тыс. зданий и сооружений.

«Изыскать их в одночасье непросто. Поэтому мы предлагаем нашим партнерам искать реалистические пути нахождения взаимоприемлемых развязок и в этой сфере», - сказа Г.Карасин.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2012 г. в Москве украинские и российские дипломаты обсудили вопросы функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

«В качестве сопредседателей Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Российско-Украинской межгосударственной комиссии Г.Карасин и Р.Демченко рассмотрели ход работы по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, связанной с обеспечением деятельности Черноморского флота, решением практических вопросов его функционирования в Крыму», - говорится в сообщении МИД РФ.

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