Госзачистку интернет-торговли «под своих» начали с «Розетки»

Не дожидаясь принятия закона о внутренней торговле, который должен полностью перекроить интернет-рынок, власть взялась за его активную зачистку. Пока что документ, дающий контролирующим органам дополнительную возможность «выбивать» из интернет-бизнеса «лишние» деньги, отправлен на доработку. Но как можно доработать правила игры в той сфере, которая в принципе остается загадкой для наших чиновников? Решив, видимо, не мудрствовать лукаво, заинтересованные лица во власти пошли по простому и отработанному пути: чтобы на каком-то рынке заработать, нужно доверить этот самый рынок «правильному» бизнесу, «своим». Ну а потом, с учетом пожеланий «своих», уже можно и доводить законодательство до ума, до нужной конфигурации. Именно так сейчас выглядит история с интернет-магазином Rozetka.ua, работу которого на днях приостановила налоговая.

Впрочем, в официальной трактовке событий все выглядит иначе.

19 апреля работа одного из крупнейших в Украине интернет-магазинов Rozetka.ua была приостановлена. Появились сообщения, что Rozetka.ua «закрыта» в связи с попытками налоговой инспекции изъять у провайдера - хостинговой компании Mirohost - серверы интернет-магазина. Первые попытки УНИАН связаться с провайдером не увенчались успехом. А по телефонам интернет-магазина отвечал автоответчик.

В пресс-службе налоговой милиции сообщили, что ООО «Розетка.уа» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн., «по этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм». В результате этих сделок государственный бюджет терял налоги на миллионы гривень, а за границу нелегально выводились валютные средства.

Через несколько часов сайт «ожил», но в ограниченном режиме. На его главной странице (rozetka.com.ua) было сказано: «В связи с техническим сбоем сайт работает в ограниченном режиме в Дата-Центре Германии. Обработка оформленных заказов может занять больше времени. Приносим извинения за временные неудобства». Они заключались в том, что ни на одну внутреннюю страницу зайти было нельзя – появлялось сообщение: "Сервер временно недоступен по техническим причинам. Пожалуйста, зайдите позже".

К вечеру того же дня состоялся брифинг начальника управления организации раскрытия налоговых преступлений УНМ Госналогслужбы в Киеве Алексея Чернобая. Он заявил, что «никаких действий по прекращению или препятствованию действиям непосредственно компании «Розетка.УА» не было. То есть, деятельность предприятия не парализована», интернет-магазин продолжает свою работу в обычном режиме, покупатели смогут получить заказанные товары. Он пояснил, что сайт компании временно не работал в связи с проведением оперативных действий налоговой милиции. Чернобай уточнил, что в рамках следствия было проведено три обыска. Но при этом не сказал, где именно – на складах или в офисах. Он подчеркнул, что уголовное дело против директора ООО «Розетка» было возбуждено в апреле 2012 года на основании материалов внеплановых проверок в конце октября 2011 года и в конце марта 2012 года.

Кроме того, по словам начальника пресс-службы Госналогслужбы в городе Киеве Николая Ковтуненко, в рамках следственных действий налоговая милиция не изымала сервера и компьютерную технику. «Обращаю внимание, на то, что сервера, компьютерная техника не изымались работниками налоговой милиции», - подчеркнул он. Также, по его словам, не изымался товар компании и не было задержано ее руководство.

Изымали серверы или не изымали, в принципе, не важно – главное, результат соответствует сценарию зачистки рынка от нежелательного конкурента – ведь предприятие временно не работает.

Что касается вышеупомянутого уголовного дела, то в мае 2011 года Государственная налоговой инспекции в Печерском районе Киева действительно провела невыездную проверку фирмы, по результатам которой был составлен акт о нарушениях. Но ООО "Розетка.Уа" обжаловало действия налоговиков в суде. По мнению «интернетчиков», оснований для проверки не было, и вообще о самой проверке налоговые службы должны были предпринимателей уведомить предварительно. Но, в ответ представители ГНС завили, что предупредить «розетчиков» заранее, согласно закону, у них просто не было возможности – несоответствие юридического и фактического адреса. Так или иначе, а в феврале текущего года суд первой инстанции отказал ООО «Розетка» в удовлетворении апелляции. Таким образом, первый «налоговый» прецедент состоялся почти год назад – а теперь последовало его продолжение.

Зачем и кому нужно «чистить» интернет-магазины? В чем особенная прелесть этого бизнеса? Все очень просто. Зачастую, интернет-магазины пользуются большим спросом, чем магазины традиционные, благодаря стоимости товаров – на виртуальных прилавках цена, например, бытовой техники, всегда существенно ниже, чем в обычных ритейловых сетях. Достигается такое преимущество интернет-продавцами несколькими путями. Самое очевидное, на поверхности – то, что интернет-магазинам не нужно платить зарплату огромной армии продавцов, да и существенная экономия на аренде торговых площадей (большинство виртуальных торговцев работают из неприметных складов). Также стоит учесть тот факт, что классический интернет-магазин – это своеобразный конгломерат частных предпринимателей, которые сидят на едином налоге, не показывают своих реальных оборотов, и, в отличие от традиционных торговых сетей, не закладывают в стоимость товара для потребителя НДС.

Однако для той же налоговой администрации куда интересней другой способ снижения себестоимости товаров в интернет-магазинах. С целью экономии торговцы различными товарами очень часто занижают стоимость этих самых товаров на таможне, чтобы уплатить меньшие таможенные пошлины, чем положено. А порой и вовсе ввозят часть продукции «вчерную» - не растамаживают вовсе или растамаживают меньшее количество товара, чем реально ввозится.

Конечно, такими методами не брезгуют не только интернет-магазины, но и вполне традиционные торговые площадки. Однако в интернет-магазинах объемы торговли гораздо более непрозрачные, и там куда проще реализовывать «недоучтенную» таможней импортную продукцию.

Естественно, обо всех этих схемах таможенные службы и прочие фискальные государственные органы прекрасно осведомлены, поэтому, чтобы система работала без сбоев, владельцы торговых площадей (и виртуальных, и реальных) регулярно оплачивают надзирающим службам вовремя закрытые глаза. И это коррупционная система настолько устоялась, настолько прижилась и стала самодостаточной, что, даже если главный таможенник страны или вообще глава государства отдаст той приказ – прекратить поставки контрабанды для какой-нибудь фирмы – не факт, что этот приказ будет претворен в жизнь. Мелкие клерки, рядовые служащие будут продолжать брать регулярные взятки и продолжать закрывать глаза на необычно низкую стоимость каких-нибудь японских телевизоров (по 100 долларов за штуку) в таможенной декларации или лишние 500 килограммов веса грузовика на весах на пограничном переходе.

А теперь представьте себе, что во всей этой украинской реальности появляется довольно крупный бизнесмен, близкий к власти, который на Самом Верху получает добро на везение контрабанды по описанным выше схемам. Ему даже взяток платить не нужно будет – на «зеленый свет» для его фирм будет дана команда сверху. Бизнес такого предпринимателя обречен на успех – если бы не одно но: рынок-то уже занят, схемы не новы, без конкуренции в сверхнизких ценах работать все равно не получится.

Вот такой «свой» (для власти), причем, по словам участников рынка онлайн-торговли, очень близкий к украинским политическим верхам, предприниматель, скоро и появится на интернет-рынке. С помощью «правильного» законодательства, и отработанным зубрами виртуальной торговли схемам этот предприниматель сможет стать настоящим монополистом ритейла (особенно, с учетом того, что интернет-аудитория в стране растет космическими темпами). Единственное, что еще нужно сделать – устранить конкурентов. Начали, судя по всему, с самого большого – им и была «Розетка.ua»

Сдадутся без боя?

Пока сайт Rozetka.ua перешел на немецкий хостинг. Но, что касается владельца «Розетки», которая начала свои первые продажи еще в 2005 году, то он, скорее всего, покинет Украину. Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook написал: «24 предприятия и почти 3000 человек не работали вчера и вряд ли будут работать сегодня, основной сервер «хакеры» из налоговой физически сломали, сайт переехал, я еще нет. Но, наверно, это только дело времени. В стране говорят о поддержке Интернет-бизнеса и высокотехнологичных компаний, а с другой стороны в налоговой создается отдел по «борьбе» с новейшими технологиями... Видимо, вчера была кульминация борьбы с киберпреступностью вновь созданного отдела: группа товарищей из более чем 10 человек приехала громить дата центр «Мирохост» и искала сервера, на которых работает сайт www.rozetka.ua. В это же время 5 других "бригад" заблокировали работу двух десятков других компаний которые «виноваты» лишь в том что продают свои товары через сайт www.rozetka.ua!», - написал он.

При этом Чечеткин добавил: «Руководили операцией полевые командиры на «Хаммерах». Всего, по моим оценкам, во вчерашней операции "Высокие технологии" в поле было задействовано более 150 человек личного состава. Только один офис наших партнеров, в котором мне «повезло» оказаться во время событий, обрабатывало 27 человек».

Судя по всему, неплохой бизнес «отрабатывали» - лишь в первый год работы проекта «Розетка» в него было вложено порядка 300 тысяч долларов, на сегодня количество уникальных посетителей сайта составляет 50 тысяч в сутки.

…Начало монополизации рынка и наведения на нем «нужных» правил игры положено. Когда данная публикация готовилась к выходу в печать, Лига сообщила, что силовики проводят выемку документов в офисе второго по величине интернет-магазина Украины – «Сокол.ua». Впрочем, в тот же день киевская налоговая заявила, что не проводила обысков в данном интернет-магазине.

Нина Сорока (УНИАН)