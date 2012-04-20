ТОП-10 (20 апреля)

Роспотребнадзор 23 апреля проверит очередной украинский сырзавод

НКРЭ утвердила порядок доступа к ГТС и хранилищам газа

НБУ расходует 8,5 млрд долл. валютных резервов для обеспечения выплат в инвалюте

НБУ после 3-месячного перерыва увеличил объемы золота в резервах

Гостаможслужба предлагает ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров

Янукович освободил Злочевского от должности министра экологии, назначив его замом Клюева

Рост ВВП в 2013 году планируется на уровне 4,5% - Бюджетная резолюция

Украины и РФ готовят ряд соглашений по функционированию ЧФ РФ

На бензины могут ввести дифференцированный акциз в зависимости от наличия в них биоэтанола

Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить сухопутную ветку газопровода

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Роспотребнадзор 23 апреля проверит очередной украинский сырзавод

Специалисты Роспотребнадзора 23 апреля проверят украинский сырзавод «Дубномолоко».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Мы проверили три украинских завода. На следующей неделе в понедельник выедем на «Дубномолоко», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

«Мы договорились о графике последующих проверок. На следующей неделе «Дубномолоко» должно принять соответствующую делегацию российской стороны», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

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НКРЭ утвердила порядок доступа к ГТС и хранилищам газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ) утвердила порядок доступа к газотранспортной системе (ГТС) Украины, предоставляющий субъектам рынка равные права по доступу к системе и подземным хранилищам газа (ПХГ).

Как сообщили УНИАН в комиссии, такой порядок НКРЭ утвердила в четверг, 19 апреля..

В частности, порядок утвержден во исполнение положений закона «О принципах функционирования рынка природного газа», принятого Верховной Радой летом 2010 года в рамках выполнения обязательств, взятых Украиной при вступлении в Европейское энергетическое сообщество.

Порядок оговаривает процедуры предоставления заказчикам услуг по транспортировке газа магистральными и распределительными газопроводами, услуг по хранению газа, а также услуг по присоединению объектов систем газоснабжения заказчиков к магистральным и распределительным газопроводам.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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НБУ расходует 8,5 млрд долл. валютных резервов для обеспечения выплат в инвалюте

Национальный банк Украины (НБУ) планирует расходовать 8,473 млрд долл. международных валютных резервов на протяжении последующих 12 месяцев для обеспечения выплат в иностранной валюте.

Об этом говорится в обнародованной на сайте регулятора информации «Заранее установленное краткосрочное чистое расходование активов в иностранной валюте» по состоянию на конец марта 2012 года.

Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца — в сумме 215,83 млн долл.; от 1 до 3 месяцев — 3,492 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев — 4,765 млрд долл.

При этом предусмотренные поступления в международные резервы должны составить 8,44 млн долл.

Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев НБУ планирует на уровне 8,465 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем международных резервов на конец марта т.г., по оперативным данным, составил 31,129 млрд долл. (в эквиваленте).

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2012 года составил 126,236 млрд долл., при этом краткосрочный внешний долг страны по остаточному сроку погашения составлял 56,799 млрд долл.

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НБУ после 3-месячного перерыва увеличил объемы золота в резервах

Национальный банк Украины (НБУ) в марте т.г., после трехмесячного перерыва, увеличил физические объемы золота в международных резервах на 4% - до 0,939 млн тройских унций.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом номинальная стоимость золота в резервах Нацбанка в марте сократилась с 1,599 млрд долл. до 1,554 млрд долл., также сократился удельный вес золота с 5,15% до 4,99%.

Как сообщал УНИАН, объем международных резервов в марте, по оперативным данным, увеличился на 0,3%, или на 79 млн долл. – до 31,128 млн долл. (в эквиваленте).

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Гостаможслужба предлагает ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров

Государственная таможенная служба Украины предлагает ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров специальными контрольными идентификационными знаками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, Гостаможслужба внесла соответствующие законодательные предложения в Министерство финансов.

Данные предложения направлены на вывод импорта из тени, борьбу с контрабандой и контрафактом, защиту добросовестных импортеров и граждан от некачественных товаров.

«Субъект вместе с оформленной таможенной декларации получит специальные марки со штрих-кодом, содержащие информацию о товаре, импортере, производителе, уплаченных налогах», - объясняет председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник.

Таким образом, появится возможность проверить законность ввоза товаров, которые продаются в Украине.

Чтобы убрать с рынка посредников и предотвратить вывод средств в офшоры, таможенники предлагают законодательно закрепить понятие «прямой внешнеэкономический договор», но предусматривается, что метод определения таможенной стоимости по цене контракта будет основным только для товаров, ввозимых по прямым договорам с производителями.

«Отдельные импортеры намеренно скрывают и занижают реальную таможенную стоимость товаров. Тем самым уклоняются от уплаты налогов в полном объеме. И осуществляется это путем заключения фиктивных контрактов с торговыми посредниками. Это и есть так называемые посреднические контракты. Стоимость в таких контрактах занижается, а надлежащая производителю разница оплачивается наличными или через счета взаимосвязанных офшорных фирм», - сказал И.Калетник.

С начала 2012 года доля посреднических контрактов в общем объеме импорта составила 64% по стоимости.

Таможенники ожидают, что в результате принятия данных инициатив увеличится количество субъектов, оформляющих импорт по прямым контрактам.

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Янукович освободил Злочевского от должности министра экологии, назначив его замом Клюева

Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.

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Рост ВВП в 2013 году планируется на уровне 4,5% - Бюджетная резолюция

Правительство прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году на уровне 4,5%.

Об этом говорится в проекте Бюджетной резолюции, обнародованной на сайте парламента.

По оценкам правительства, номинальный ВВП в 2013 году прогнозируется на уровне 1,688 трлн грн, дефицит госбюджета — 1% от ВВП, инфляции — 5,9%, индекс цен производителей – 6,3%.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, номинального ВВП — 1,5 трлн грн, инфляции - 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3,0%, и улучшил прогноз инфляции с 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозирует рост ВВП в 2013 году на уровне 3,5%, инфляцию 5,9%.

По данным Госстата, в 2011 году рост ВВП составил 5,2%, номинальный ВВП — 1316,6 млрд грн.

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Украины и РФ готовят ряд соглашений по функционированию ЧФ РФ

Москва. Дипломаты Украины и РФ готовят ряд соглашений по функционированию Черноморского флота РФ в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«На сегодняшний день уже готово к подписанию межправительственное соглашение о взаимодействии сторон при предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, где базируются российские воинские подразделения», - сказал он.

По его словам, также принято распоряжение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения по вопросам согласования передвижений российских воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины.

Он отметил, что МИД РФ ожидает, что вскоре аналогичное решение будет принято и Кабинетом министров Украины.

Г.Карасин также сообщил, что переговорщики двух стран подготовили и согласовали на экспертном уровне проект соглашения о порядке пересечения государственной границы Украины кораблями, судами обеспечения, самолетами и военнослужащими российского Черноморского флота. Направляем его на межведомственное согласование в целях подготовки к подписанию, добавил он.

По его словам, на повестке дня и ряд других документов – о регистрации военнослужащих, гражданского персонала российского флота и членов их семей в миграционных органах Украины; об инфраструктуре российского флота на территории Украины; о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов и другие.

«Так что работы впереди еще много и мы хотели бы ее всячески активизировать. Наши переговорные команды получили указание работать поактивнее. Само обсуждение носило конструктивный характер, что полностью отвечает духу партнерских российско-украинских отношений», - сказал Г.Карасин.

Он напомнил, что прошлая встреча с его коллегой - первым заместителем министра иностранных дел Украины Русланом Демченко - в качестве сопредседателей Подкомиссии по Черноморскому флоту состоялась в середине октября прошлого года в Севастополе.

«Мы оба считаем такие предметные обсуждения всего комплекса вопросов в этой сфере весьма полезными. Будем их практиковать и в дальнейшем», - сказал Г.Карасин.

При этом он сообщил, что в ходе нынешнего «содержательного и откровенного разговора» пришлось говорить о замедлении темпов переговорного процесса.

«С конца ноября прошлого года состоялись три рабочие встречи специалистов двух стран, что при довольно широком спектре практических вопросов, на наш взгляд, вовсе не достаточно. Предложили украинским коллегам встречаться чаще. Тем более, что между нами имеется договоренность не уходить от обсуждения проблем, волнующих ту или иную сторону. Затягивание по времени лишь кажется лекарством от ненужных обострений», - отметил Г.Карасин.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2012 г. в Москве украинские и российские дипломаты обсудили вопросы функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

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На бензины могут ввести дифференцированный акциз в зависимости от наличия в них биоэтанола

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение в 2013 году дифференцированных ставок акцизов на моторные бензины в зависимости от наличия в них биоэтанола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора департамента нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Минэнергоугля Константин Бородин сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, дифференциация предусматривает, что акцизы на бензины без содержания биоэтанола будут выше, чем на топливо с биоэтанолом.

При этом К.Бородин добавил, что наличие биоэтанола в бензинах не приведет к удорожанию топлива, а может напротив удешевить топливо.

"Как показывает европейский опыт, удорожания не будет, наоборот, в украинских реалиях это может привести к снижению стоимости топлива", - сказал он.

К.Бородин уточнил, что биоэтанол будет производиться на государственных спиртзаводах, что позволит увеличить загрузку их мощностей до 70% с 40% нынешних.

Он также добавил, что производство смесевых бензинов будет осуществляться непосредственно на украинских нефтеперерабатывающих предприятиях. При этом министерство еще не определилось с применением предлагаемых стимулирующих норм к импортируемому топливу, поскольку проводит соответствующие переговоры с участниками рынка.

Напомним, Минэнергоугля разработало законопроект, согласно которому с 2013 года планируется ввести рекомендательную норму об использовании биоэтанола при производстве бензина в объеме не менее 5%. С 2014 года эта норма станет обязательной, а с 2016 года содержание спиртовой присадки в топливе планируется увеличить до 7%. Таким образом правительство намеревается решить проблему дефицита и дороговизны топлива на внутреннем рынке и поддержать государственные спиртзаводы.

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Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить сухопутную ветку газопровода

Москва. Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить северную ветку сухопутной части газопровода "Южный поток" до Австрии, а потом южную ветку - на юг Италии.

Об этом сообщил журналистам в Новом Уренгое глава итальянской компании Eni Паоло Скарони, передает РИА Новости.

"Этот вопрос в компетенции "Газпрома" и стран-транзитеров, мы договорились, что ветка на юг Италии будет реализована после завершения строительства первой сухопутной ветки до Австрии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые коммерческие поставки газа по "Южному потоку" планируется начать в декабре 2015 года.

Проект "Южный поток" реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям. В третьем квартале 2011 года была завершена разработка сводного технико-экономического обоснования "Южного потока", объединившего в себе ТЭО морского участка и ТЭО участков, проходящих по территории стран Южной и Центральной Европы.

Турция 28 декабря 2011 года выдала России окончательное разрешение на прокладку "Южного потока" в своих водах, сняв последнее препятствие на пути этого проекта. После этого премьер-министр РФ Владимир Путин 30 декабря поручил "Газпрому" ускорить начало реализации проекта "Южный поток", приступив к его строительству в 2012 году, а не в 2013 году, как планировалось ранее. "Газпром" подготовил новый график строительства газопровода, которое начнется в декабре 2012 года. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил строить "Южный поток" в варианте максимальной мощности - 63 миллиарда кубометров в год.

Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Ввод первой из них пока запланирован на декабрь 2015 года, вывод на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Ориентировочная стоимость "Южного потока" составляет 15,5 млрд евро, 10 млрд из которых приходится на морской участок, а 5,5 млрд евро - на сухопутный.

Акционерами компании-оператора морского участка газопровода "Южный поток" - South Stream Transport AG являются "Газпром" (50%), итальянская Eni - 20%, немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

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