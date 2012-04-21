Если «Россия прогарантирует независимость Межигорья, Украину сдадут легко» - Тимошенко

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что Президент Виктор Янукович и его окружение не допустят усиления влияния России на экономические и политические процессы в Украине.

Об этом Ю.Тимошенко сообщила в эксклюзивном интервью ZN.UA, которое передали редакции из Качановской колонии, где отбывает наказание экс-премьер.

«Сегодня установлен полный контроль над страной не со стороны Кремля, а со стороны одной семьи... И мне кажется, что „отец семейства“ будет защищать эти райские кусты от любой вражеской интервенции как со стороны Кремля, так и со стороны Евросоюза», - считает экс-премьер.

«Только прошу экзальтированных интеллектуалов не путать это с патриотизмом. Нам просто „повезло“, что интересы Украины и интересы владельца „Хонки“ относительно недопустимости полного контроля со стороны других государств, временно совпали», - отметила она.

Однако, по мнению Ю.Тимошенко, если «Россия прогарантирует независимость Межигорья, Украину сдадут легко и не задумываясь».

«Я думаю, что Янукович на территорию „своей страны“, за приватизацию которой он так тяжело боролся еще с 2004 года, никаких бизнес-конкурентов не допустит, ведь именно так он воспринимает интеграционные предложения Москвы... Сейчас они так же инстинктивно защищают периметр своей новой бизнес-империи - Украины, в том числе и от Кремля», - заявила экс-премьер.

По ее мнению, до устранения правящего режима это положение вещей может помочь сохранить для страны европейские перспективы.