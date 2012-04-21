В Украине только 1 из 10 коррупционеров приговаривается к лишению свободы - Пшонка

На сегодняшний день в Украине к наказанию, связанному с лишением свободы, приговаривается только 1 из 10 коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в Запорожье на заседании расширенной коллегии прокуратуры, посвященном подведению итогов работы в Запорожском регионе спецкомиссии ГПУ.

По его словам, основная причина мягкости приговоров – действия правоохранителей, которые выявляют, как правило, незначительные коррупционные действия.

«Именно из-за незначительности выявляемых коррупционных деяний мы имеем низкий уровень судебных репрессий по этой категории: только каждый 10 коррупционер приговаривается к наказанию, связанному с лишением свободы, а такая мера наказания, как конфискация имущества, не применяется вообще», - заявил В.Пшонка.

По его словам, наиболее проблемными в этом плане являются АРК, Днепропетровская, Луганская и Донецкая области, где «ни один коррупционер не оказался за решеткой».