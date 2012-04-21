Пшонка опасается - после вступления в силу нового УПК преступники будут оправдываться

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка опасается, что после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса преступники будут оправдываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Запорожье на заседании расширенной коллегии прокуратуры.

Причина такого опасения – проявления непрофессионализма сотрудников правоохранительных органов, сказал В.Пшонка.

«В прошлом году на дополнительное расследование было отправлено 15 уголовных дел по убийствам, в этом году – уже еще одно. Вдумайтесь: 16 уголовных дел на дополнительное расследование только по убийствам. Учитывая то, что Верховной Радой принят новый УПК, в котором дополнительного расследования нет, это – оправдательные приговоры», - предупредил генпрокурор.

В.Пшонка также отметил, что основная причина отправки судом уголовных дел на дополнительное расследование - непрофессионализм сотрудников милиции.

«Что в этих 16 уголовных делах – не профессионализм или незаконные действия и фальсификации сотрудников милиции? Мы все видим, что в значительной мере – непрофессионализм», - заверил генеральный прокурор.

И показательным примером проявления такого непрофессионализма, по словам В.Пшонки, является дело Оксаны Макар – действия местных правоохранителей в первые дни после поступления информации о зверском преступлении.

«По делу О.Макар 15 минут осматривали место происшествия, за 1-й и 2-й день были потеряны практически все прямые доказательства этого преступления. И только дополнительный осмотр – то, что дело было взято «на контроль», позволили закрепиться по тем лицам, которые совершили преступление», - заявил генпрокурор, отметив, что «по нормам нового УПК, непрофессионализм, если он будет продолжаться, будет приводить к тому, что преступники будут оправдываться».