В «Батькивщине» подозревают, что Тимошенко перевели в больницу принудительно

Партия "Батькивщина" требует немедленного допуска защитника Сергея Власенко или других народных депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", переданном УНИАН.

"Мы подозреваем, что Юлия Тимошенко была переведена в больницу принудительно. В таком случае власть вновь продемонстрировала свой страх перед политическими оппонентами и пренебрежение демократическими стандартами", - заявили в партии.

"Почему перевод произошел ночью, в лучших традициях тоталитаризма? Почему это произошло вообще, если рекомендации группы международных врачей четко говорят: Юлию Тимошенко нужно лечить в условиях специализированного стационара, а не клиники общей терапии?", - спрашивают в "Батькивщине".

"Именно для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого перевода, мы требуем немедленной встречи с Юлией Тимошенко", - подчеркнули в партии.

"Власть еще раз доказала, что рекомендации и призывы международного содружества для нее - пустой звук, так же, как демократические принципы, права человека и элементарные нормы порядочности", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по данным пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко была перевезена из Качановской колонии в харьковскую больницу вечером 20 апреля.

«20 апреля, вечером, после ознакомления с заключением немецких врачей Ю.Тимошенко выразила желание начать лечение в клинике, которая была предложена для начала ее реабилитации в г. Харькове (Центральная клиническая больница «Укрализныци»), - говорится в сообщении.

«Немного позже Ю.Тимошенко собрала все необходимые ей вещи и выразила готовность быть перевезенной в больницу. В настоящее время Ю.Тимошенко уже прибыла в клинику, где ей будет предложено пройти весь комплекс рекомендованных немецкими и украинскими врачами процедур», - сообщает сайт ГПтСУ.