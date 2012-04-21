Азаров пояснил проживание сына в Вене

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что его сын снимал жилье, когда работал в Вене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «Интера», отвечая на вопрос о месте проживания своего сына.

"Самый важный вопрос", - сказал Н.Азаров со смехом.

"Ну, мой сын действительно работал дипломатом, и затем жил определенное время в Вене, и действительно снимал там квартиру. Это действительно так. Вас удовлетворил ответ?", - сказал Н.Азаров.

Отвечая на вопрос, сколько лет его сыну, глава правительства отметил: "Можно было бы уже и не спрашивать про моего сына, ему 41 год, это самостоятельный человек, который вправе определять свою судьбу сам, наверное. Но поскольку он мой сын, я вот отвечаю на эти вопросы".

Как сообщалось, ранее «Украинская правда» установила, что у сына Н.Азарова дом в элитном районе Вены.

В выписке из реестра австрийских предприятий указано: сын Николая Азарова проживает не на родине, а на одной из тихих улиц Вены. Его адрес - Pötzleinsdorfer Straße, 152-156, корпус 3.

Журналисты "Украинской правды" отправили запрос в базу переписи населения - и через несколько дней получили необходимую выписку, подтверждающую, что Алексей Азаров-junior действительно имеет венскую регистрацию.