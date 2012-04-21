Тимошенко госпитализировали в харьковскую больницу "Укрзализныци"

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в ночь с 20 на 21 апреля госпитализировали в Центральную клиническую больницу № 5 "Укрзализныци" Харькова.

Как сообщается на сайте Ю.Тимошенко, экс-премьер была доставлена в больницу около 23.00.

"Ее перевозка была похожа на спецоперацию. В 18 часов в Качановскую колонию проехали две скорых помощи, микроавтобус и четыре милицейские машины. При этом у стен колонии находилось еще несколько милицейских машин. Приблизительно в это же время персоналу ЦКБ было дано указание домой не идти, оставаться на рабочих местах", - цитирует сайт сообщение харьковского интернет-ресурса «Главное».

По его информации, вместе с Ю.Тимошенко в больницу привезли еще "какую-то женщину". "Обе не сказали ни слова", - цитирует "Главное" слова своего источника. Заключенных сопровождало большое количество людей.

"После этого началось оформление бумаг, часть сопровождавших уехала, часть находится в ЦКБ до сих пор", - сообщает издание.

Как сообщалось, 20 апреля защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявил, что получил официальное заключение немецких врачей с оценкой возможностей Центральной клинической больницы "Укрзализныци" в Харькове, куда Министерство здравоохранения Украины предложило госпитализировать Ю.Тимошенко.

"Согласно заключению немецких врачей, они не рекомендуют лечиться в больнице "Укрзализныци". Все другое - это вопрос медицинской тайны", - сказал С.Власенко.

Защитник экс-премьера сообщил, что получил этот документ 20 апреля только после посещения Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии. "Ее состояние здоровья не улучшилось", - отметил он.

С.Власенко подчеркнул, что власть до сих пор не выполнила распоряжения от 15 марта, которым Европейский суд по правам человека обязал государство Украину обеспечить надлежащее лечение Ю.Тимошенко в специализированной клинике.