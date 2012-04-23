Анонс на 23.04.2012

* Круглый стол на тему: "Отечественная наука и модернизация Украины: идеология и противоречия академической реформы".

* В Киеве на Майдане Незалежности состоится акция против законопроекта № 2450 "О порядке организации и проведения мирных мероприятий". На главной площади страны пройдет акция-«пикник». Активисты будут протестовать против тоталитарных норм законопроекта 2450, которые делают невозможным проведение спонтанных акций протеста и ущемляют права каждого человека на свободу волеизъявления. После этого участники акции двинутся к Комитетам Верховной Рады, где будут требовать отозвать скандальный законопроект.

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция ОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» на тему: «Украина - не Россия. Больные раком не получат лекарств?». В Украине неходжкинскими лимфомами и хроническим лимфолейкозом страдают 15 000 человек. В мире золотой стандарт лечения лимфом - таргетные препараты. Пациенты получают дорогостоящую терапию за счет государства или страховой медицины. Даже в России каждый, кто нуждается в таком лечении, получает его бесплатно. Нашим больным такая терапия недоступна. Специалистами разработана Государственная программа по гематологии, которая предусматривает закупку современных лекарств, но она не утверждена и не финансируется. Больные остаются без препаратов, а Украина - единственной страной в Европе, где подобные диагнозы звучат как приговор. Участники: Виктор Парамонов, главный врач Черкасского областного онкодиспансера; Валентина Юрчишина, председатель ОО; Наталья Бабко, пациентка, которая заболела раком на 3-м месяце беременности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 098 434 777 4. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

10-30 - Активисты движения «Пространство свободы», инициативы «Сделаем Украину чистой!», Самоуправляющейся альтернативной сети (САМ), центра «Жизнь», движения «Мы - европейцы», ГК «Форум спасения Киева» проведут перед зданием комитетов Верховной Рады, где в это время будет заседать Согласительный совет ВРУ, акцию «Или штрафы за мусор, или веник в руки!». Участники будут требовать от председателей фракций включить в расписание заседаний Рады на ближайшие дни и принять проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах) (№ 9680)» и вручат веники с ведрами под лозунгом: «Не можете повысить штрафы, так убирайте сами за теми, кто мусорит!».

* В Киевском апелляционном суде состоится очередное заседание по рассмотрению апелляции авиакомпании "Сибирь" (Россия) относительно взыскания с Минобороны Украины $5,32 млн. в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году.

*Пресс-конференция на тему: "Как столичный девелопер «ІСА Прайм» с ежегодным доходом в 25 млн долл. оказался в списке злостных должников международной инвестгруппы "UniCredit". В работе примет участие председатель правления ПАО Укрсоцбанк Борис Тимонькин.

* Пресс-конференция на тему: "Приватизация авторского права и рынка интеллектуальной собственности в Украине". Организатор - Всеукраинская Лига Авторов. Участники: Дмитрий Стус, ген.директор Национального музея Т.Шевченко, основатель эл.библиотеки 1576.ua; Борис Савченко, народный артист Украины, председатель Национального союза кинематографистов Украины (2005-2009 г); Иван Тараненко, композитор, зам.председателя Союза композиторов Украины; Николай Сосновский, директор Всеукраинской Лиги Авторов; Дмитрий Гузий, руководитель ЮК "Трайдент", ведущий эксперт по авторскому праву.

* Состоится подписание Меморандума между Аграрным фондом и отечественными молокоперерабатывающими предприятиями о стабилизации закупочных цен на молоко у населения, недопущению их снижения и постепенном повышении. Со стороны Аграрного фонда Меморандум подпишет: ген.директор Аграрного фонда Игорь Якубович, со стороны молокопереработчиков - представители ведущих компаний отрасли - «Молочный Альянс», «Милкиленд», «Ист Вест Групп», «Агрополис», «Терра Фуд», «Галичина», «Донецкий городской молочный завод №2», «Монастыриский молочный завод» и «Дубномолоко».

* Состоится специальная церемония презентации дизайна билетов УЕФА ЕВРО 2012. Участники: вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, президент ФФУ Григорий Суркис, директор турнира УЕФА ЕВРО 2012 в Украине Маркиян Лубкивский и операционный директор УЕФА Events SA Мартин Каллен.

* Состоится заседание Экологического клуба на тему: «Готова ли Украина к запрету использования полимерных пакетов в розничной торговле?». Участники: министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский; эксперт Национального экологического центра Украины Наталья Вишневская, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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