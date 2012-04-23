Тимошенко перевезли из больницы обратно в колонию

Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко 22 апреля перевезли из харьковской клинической больницы № 5 "Укрзализныци" обратно в Качановскую колонию.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом журналистам на брифинге в этой больнице подтвердила первый заместитель министра здравоохранения Украины, глава международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

По ее словам, утром 22 апреля врачи медицинской комиссии предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, от чего экс-премьер отказалась.

Р.Моисеенко отметила, что после этого было принято решение дать Ю.Тимошенко выписку из больницы и отправить в исправительное учреждение.

По словам заместителя министра, экс-премьер была отправлена в колонию около 12.40 на автомобиле скорой помощи.

Р.Моисеенко отметила, что вторая заключенная, которая вместе с Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ «Укразализныци», продолжает лечение в медзаведении.

Р.Моисеенко настаивает, что по получении заключения немецких врачей Ю.Тимошенко согласилась на лечение в стационаре, поэтому она была госпитализирована в больницу «Укрзализныци» в Харькове.

В свою очередь, главный врач клиники Михаил Афанасьев отметил, что для Ю.Тимошенко в медицинском заведении были созданы все необходимые условия. Он выразил сожаление, что Ю.Тимошенко не будет лечиться в этой клинике.

По словам М.Афанасьева, Ю.Тимошенко обращалась с медицинским персоналом заведения очень корректно и, покидая больницу, поблагодарила медиков за созданные для нее условия.

В то же время адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко допустил, что его подзащитную сначала сотрудники Минздрава неправильно проинформировали о рекомендациях немецких врачей относительно возможности лечения в Харькове.