Чехия не собирается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Министр иностранных дел Чешской Республики Карел Шварценберг заявляет, что его страна не собирается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, даже если оно будет согласовано и подписано.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Сейчас нет. Я думаю, что в другое время так, но не сейчас. Позже», - отметил К.Шварценберг на вопрос, будет ли ратифицировано такое соглашение.

Официальная Прага не считает, что на данном этапе Украина отвечает базовым политическим ценностям и правилам евросообщества, таким как верховенство закона, демократия, разумное управление, гражданское общество. По словам К.Шварценберга, «Украина является одной из важных стран Европы, но она должна пройти весь этот трудный путь евроинтеграции».

Также в Чехии надеются, что в Украине будут созданы равные условия для всех участников предстоящих парламентских выборов 2012 года.

К.Шварценберг был среди пяти министров иностранных дел стран Евросоюза, которые недавно опубликовали открытое письмо в The New York Times относительно состояния демократии в Украине. Комментируя цели открытого письма, чешский дипломат выразил надежду, что статья в его соавторстве дала «соответствующий эффект и стала толчком для ускоренного развития демократии в Украине».

Дела известных украинских политиков Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и еще многих, которые находятся сейчас за решеткой в Украине, «вызывают много негатива», сообщил К.Шварценберг.

Он сказал, что не может комментировать судебные процессы, но в то же время предостерег: «В Европейском Союзе такое впечатление, что судебная власть в Украине работает по политическому заказу. Это делает невозможным будущее членство страны в ЕС».