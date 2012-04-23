ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Порошенко потратил 6 млн. грн. на фонтан» пишет: в модернизацию самого большого в Европе светомузыкального фонтана, расположенного в Виннице в русле реки Южный Буг, корпорация Рошен и Фонд Петра Порошенко инвестировали свыше 6,5 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-potratil-6-mln-grn-na-fontan-176703/

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Также «Дело» в публикации «Министр финансов в НБУ получал 100 тыс. в месяц и попросил 80 тыс. материальной помощи» пишет: министр финансов Юрий Колобов в 2011 году на посту замглавы НБУ получал по 100 тыс. гривен зарплаты в месяц и материальную помощь в размере 78 тыс. гривен. Эта матпомощь в два раза больше, чем взял Николай Азаров в прошлом году…

http://delo.ua/ukraine/ministr-finansov-v-nbu-poluchal-100-tys-v-mesjac-i-poprosil-80-ty-176690/

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«Дело» в публикации «Саркози занял второе место в первом туре президентских выборов» пишет: по итогам голосования 22 апреля во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд (28,3%) и действующий президент Николя Саркози (27,02%)…

http://delo.ua/world/sarkozi-zanjal-vtoroe-mesto-v-pervom-ture-prezidentskih-vyborov-176702/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Время администрации», в котором пишет: Национальный банк возобновил практику введения в проблемные банки временных администраторов. С 23 апреля НБУ наложил трехмесячный мораторий на возврат средств кредиторам банка "Базис". Глава харьковской областной организации партии "Батькивщина" Арсен Аваков, считающийся его основным собственником, уже назвал решение регулятора политическим. Хотя источник в НБУ утверждает, что банк "Базис" пострадал от негативной информационной атаки…

http://www.kommersant.ua/doc/1921974

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цена взлетела на авиатопливе», в котором пишет: Украине угрожает дефицит авиакеросина. Таможня изменила классификацию этого топлива и требует импортировать его как "бензин специальный", в результате чего акциз увеличится более чем в 6,5 раза, до 198 евро/т. В авиакомпаниях заявляют, что это решение способно буквально парализовать отрасль — топливо в Украине гораздо дороже, чем в Европе, а мощностей единственного производителя — Кременчугского НПЗ — недостаточно для насыщения рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1922013

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Газета «Сегодня» в публикации «Рост пенсий в Украине: кому сколько добавят» пишет: приличную надбавку получат те, кто вышел на пенсию до 2008 года…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14366328.HTML

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Также «Сегодня» в публикации «У украинцев крадут деньги через банкоматы» пишет: эксперты настаивают на повышении безопасности терминалов, а банкиры советуют клиентам быть внимательнее…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14366544.HTML

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Госзачистку интернет-торговли «под своих» начали с «Розетки» и «Сокола», в котором пишет: не дожидаясь принятия закона о внутренней торговле, который должен полностью перекроить интернет-рынок, власть взялась за его активную зачистку..

http://economics.unian.net/rus/detail/125767

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Предприниматели составили для Владимира Путина две «дорожные карты» пишет: правительство РФ готовит «дорожные карты» проектов улучшения инвестиционного климата в строительстве и повышения доступности энергетической инфраструктуры…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1669021/dva_shaga_iz_100

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Также «Ведомости» в публикации «Что налоговики ищут в «Одноклассниках» пишут: речь идет о компенсации в адрес британской компании i-CD Publishing, в 2008 г. предъявившей претензии к основателю «Одноклассников» Альберту Попкову. Налоговики поставили под сомнение тот факт, что выплаченную сумму можно трактовать как расходы, и предъявили российскому ООО «Одноклассники» 45 млн руб. налоговых претензий (из них 8,3 млн руб. — пени и штрафы)…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1669163/chto_nalogoviki_ischut_v_odnoklassnikah

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Издание «Известия» в публикации «Налоговый маневр будет совершен за счет «Газпрома» и оффшоров» подает анализ проекта «Основных направлений налоговой политики» России на ближайшую трехлетку…

http://izvestia.ru/news/522590

(УНИАН)