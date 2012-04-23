Киев занял 64 место среди городов мира по степени присутствия международных ритейлеров

Киев занял 64 место, поднявшись с 78 места в рейтинге 2011 года, в рейтинге городов по степени присутствия международных ритейлеров.

Об этом говорится в глобальном обзоре сегмента торговой недвижимости «Розничные сети: степень глобализации бизнеса 2012» международной консалтинговой компании CBRE, переданном УНИАН.

Согласно обзору, на конец 2011 года в Киеве присутствовало 25,2% из опрошенных торговых операторов, тогда как на конец 2010 года – 22,6%. В тройке городов-лидеров по степени присутствия международных ритейлеров по-прежнему остаются Лондон, Дубай и Нью-Йорк.

В компании отметили, что за последний год Киев оказался одним из наиболее приоритетных городов для выхода новых международных ритейлеров, ранее не присутствовавших на рынке. В 2011 году в Киеве появилось 9 новых международных торговых операторов, что ставит столицу на третье место по «новым выходам» среди всех городов.

В обзоре также отмечается, что лидером по выходам новых ритейлеров стал Алматы, где за последний год открыли свои магазины 18 новых международных ритейлеров. На втором месте по «новым выходам» – Москва с 11 новыми международными операторами.

В целом, именно европейские города являлись наиболее приоритетными для экспансии ритейлеров, составляя 48% новых открытий в 2011 году.

По оценкам компании, в рейтинге стран по степени присутствия международных ритейлеров Украина заняла 34 место, поднявшись с 39 в рейтинге 2011 года.

По данным CBRE, сегодня в Украине представлено 25,8% розничных сетей, взятых во внимание в данном исследовании.

Рейтинг стран с наибольшим присутствием международных розничных операторов пятый год подряд возглавляет Великобритания, где сосредоточено 56,7% розничных сетей. За ней следуют ОАЭ (53,1%), США (50,3%), Испания (47,5%) и замыкает пятерку лидеров Китай (47,2%).

Целью исследования компании было выявление общих тенденций в стратегии развития розничных операторов, в том числе определение глобальности присутствия ритейлеров как на мировых рынках, так и в крупных городах. Данное исследование охватывает 326 ключевых международных ритейлеров, а составленный рейтинг включает 200 городов в 73 странах мира.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis (CBRE) - консалтинговая компания в области недвижимости. Компания имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников около 36 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет услуги в области коммерческой недвижимости.