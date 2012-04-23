На сегодняшний день УЕФА продала 95% билетов на Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил один из руководителей УЕФА Мартин Каллен.

По его словам, уже завершилась последняя из запланированных стадий продажи билетов на матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«На сегодняшний день продано более 95% билетов», - сказал он.

При этом, по словам М.Каллена, еще остаются в продаже около 50 тысяч билетов, и они поступят в продажу в начале мая.

Представитель УЕФА объяснил, не все национальные федерации на данный момент использовали свою квоту на пропуски на матчи Евро-2012.

В частности, по его словам, еще можно приобрести билеты на игры в Донецке, Харькове и Киеве. М.Каллен добавил, что эти билеты можно будет приобрести в кассах стадионов соответствующих городов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что ряд немецких СМИ сообщили о том, что большое количество немецких болельщиков отказываются от выигранных билетов из-за слишком высоких цен на авиаперелеты и проживание в Украине, он сказал, что не владеет информацией о количестве билетов, от которых отказались.

По словам М.Каллена, все болельщики, в частности, немецкие, еще до начала продажи билетов могли сориентироваться относительно цен на авиабилеты в украинские города.

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