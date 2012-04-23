«ЕДАПС»: очередь на получение загранпаспортов полностью ликвидирована

Консорциум «ЕДАПС» заявляет, что по состоянию на 23 апреля полностью ликвидирована «образовавшаяся из-за бюрократических проволочек» очередь на получение паспортов гражданина Украины для выезда за рубеж – выпущено 44030 загранпаспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консорциума, отметив при этом, что «комментарии различных чиновников, в том числе руководителя государственного предприятия, не соответствуют действительности, и являются попыткой дестабилизировать обстановку и умышленно создать социальное напряжение».

Как говорится в сообщении, с целью недопущения всякого рода манипуляций вокруг производства и выдачи загранпаспортов консорциум «ЕДАПС» совместно с Государственной миграционной службой Украины создал информационный портал http://www.center-person.com/ua/passport.php. На информационном портале, начиная с 24 апреля 2012 г., каждый заявитель (гражданин Украины) может проследить, на каком этапе изготовления находится его проездной документ, не раскрывая никакой конфиденциальной персональной информации.

*** По данным СМИ, в последнее время возникли проблемы с оформлением загранпаспортов для граждан Украины в связи с отсутствием бланков.

По информации газеты «Дело» от 10 апреля с. г., Министерство внутренних дел (МВД) Украины заказало у консорциума ЕДАПС изготовление заграничных паспортов за 100 млн грн. Как говорится в «Вестнике государственных закупок», ЕДАПС согласился напечатать 716 тыс. 070 паспортов за 100,091 млн грн.