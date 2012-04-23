Клюев возглавил Центральный избирательный штаб Партии регионов

Начальником Центрального избирательного штаба Партии регионов утвержден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак, такое решение принято сегодня в ходе совместного заседания политсовета партии и фракции ПР, информировали УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Андрей Петрович Клюев, который возглавил Центральный избирательный штаб, – сегодня наиболее подготовленный человек в партии», – подчеркнул В.Рыбак.

По его словам, к работе в избирательном штабе также будет привлечена «команда профессионалов, которая проводила не одни выборы».

«Руководителем публичной избирательной кампании Партии регионов утвержден Сергей Тигипко, заместителем по идеологии – Борис Колесников, заместителем по координации деятельности Партии регионов и работе с общественными организациями и другими политическими партиями – Владимир Рыбак, заместителем по работе с VIP-агитаторами и взаимодействию с Верховной Радой – Александр Ефремов», – сообщил В.Рыбак.

При этом он отметил, что все упомянутые решения были приняты единогласно.

Отвечая на вопрос о том, возьмут ли названные представители Партии регионов отпуск на время проведения избирательной кампании, В.Рыбак подчеркнул: «Все будут действовать в соответствии с законодательством».