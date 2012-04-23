Польша на время Евро-2012 возобновит пограничный контроль с государствами Шенгенской зоны

Варшава. Польские власти решили возобновить пограничный контроль с государствами-соседями, которые входят в Шенгенскую зону, во время проведения в начале лета этого года финальной части чемпионата Европы по футболу, соорганизатором которого является Украина.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Польши Яцек Цихоцкий, который заверил, что введение контроля не осложнит пересечение польской границы.

Польская пограничная служба планирует во время Евро-2012 избирательно контролировать лиц, которые будут приезжать в Польшу из других государств Шенгенской зоны.

"Согласно плану, во время временного возобновления пограничного контроля наземную границу можно будет пересечь в определенных местах. В аэропортах будут проверяться лица с отдельных авиарейсов из стран Шенгена, а в морских портах - пассажиры отдельных рейсов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Министр отметил, что выборочный контроль будут осуществлять мобильные группы пограничников, которые будут проверять документы у лиц, пересекающих границу с Германией, Чехией, Словакией и Литвой с 4 июня до 1 июля 2012 года.

МВД объяснило необходимость временного возобновления контроля на границе намерением не допустить въезд в страну лиц, которые могут представлять угрозу для безопасного проведения Евро-2012. "Проверяться будут отдельные личности на основании анализа рисков и информации переданных службами других государств", - сообщили в пресс-службе.

Министерство напомнило, что граждане Евросоюза и государств Шенгенской зоны для пересечения польской границы должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а граждане других государств, кроме паспорта, визу или другой документ, предоставляющий право на пребывание в Польше.

Как сообщал УНИАН, польская пограничная служба ожидает приезда в Польшу на Евро-2012, матчи которого будут проходить в четырех польских и четырех украинских городах, от 500 тыс. до 1 млн. болельщиков.