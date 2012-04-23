ТОП-10 (23 апреля)

Украина переплачивает России за газ больше, чем годовые расходы на медицину - Азаров

Чехия не собирается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Новый Таможенный кодекс вступит в действие с 1 июня

Кабмин намерен реабилитировать "загрязненные" территории

Госземагентство предлагает отменить лицензии в сфере землеустройства и оценки земель

Результаты работы украинских банков за I квартал

Регулятивный капитал украинских банков в І квартале сократился на 3,4%

«Витину тысячу» будут выплачивать наличными, при желании - на карточку

Для населения, потребляющего в месяц более 800 кВт/ч электроэнергии, установили новые тарифы

Клюев возглавил Центральный избирательный штаб Партии регионов

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Украина переплачивает России за газ больше, чем годовые расходы на медицину - Азаров

Украина переплачивает России за газ больше, чем годовые расходы на медицину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в Киевском научном центре радиологической медицины.

«Мы переплачиваем России за газ больше, чем обходятся все расходы на здравоохранение в год. Мы могли бы в 2-3 раза увеличить расходы на здравоохранение, если бы мы не несли этот груз», - отметил Н.Азаров.

В то же время глава правительства подчеркнул, что финансирование медицинской отрасли в Украине увеличено, также пропорционально росту экономики будет осуществляться модернизация больниц.

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Чехия не собирается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Министр иностранных дел Чешской Республики Карел Шварценберг заявляет, что его страна не собирается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, даже если оно будет согласовано и подписано.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Сейчас нет. Я думаю, что в другое время так, но не сейчас. Позже», - отметил К.Шварценберг на вопрос, будет ли ратифицировано такое соглашение.

Официальная Прага не считает, что на данном этапе Украина отвечает базовым политическим ценностям и правилам евросообщества, таким как верховенство закона, демократия, разумное управление, гражданское общество. По словам К.Шварценберга, «Украина является одной из важных стран Европы, но она должна пройти весь этот трудный путь евроинтеграции».

Также в Чехии надеются, что в Украине будут созданы равные условия для всех участников предстоящих парламентских выборов 2012 года.

К.Шварценберг был среди пяти министров иностранных дел стран Евросоюза, которые недавно опубликовали открытое письмо в The New York Times относительно состояния демократии в Украине. Комментируя цели открытого письма, чешский дипломат выразил надежду, что статья в его соавторстве дала «соответствующий эффект и стала толчком для ускоренного развития демократии в Украине».

Дела известных украинских политиков Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и еще многих, которые находятся сейчас за решеткой в Украине, «вызывают много негатива», сообщил К.Шварценберг.

Он сказал, что не может комментировать судебные процессы, но в то же время предостерег: «В Европейском Союзе такое впечатление, что судебная власть в Украине работает по политическому заказу. Это делает невозможным будущее членство страны в ЕС».

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Новый Таможенный кодекс вступит в действие с 1 июня

Новый Таможенный кодекс опубликован в газете «Голос Украины» (№№73-74 от 21 апреля 2012 г.) и вступает в действие с первого числа второго месяца после его публикации, то есть с 1 июня.

Как сообщал УНИАН, парламент принимал кодекс дважды. После принятия его 3 ноября 2011 года документ был заветирован Президентом. 13 марта 2012 года Таможенный кодекс был принят парламентом с поправками.

19 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 13 марта т.г.

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Кабмин намерен реабилитировать "загрязненные" территории

Кабинет министров Украины рассматривает возможность реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения Научного центра радиологической медицины.

«Есть все основания, наконец, восстановить, вдохнуть жизнь в эти опустевшие, безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все - рабочие места и дополнительный доход нашему бюджету, нашей стране», - сказал Н.Азаров.

Премьер отметил, что в Киевской области, за пределами территории, непосредственно примыкающей к разрушенной Чернобыльской АЭС, не осталось практически населенных пунктов, где существует повышенный уровень радиации.

В частности, Н.Азаров сказал, из 2,5 тысяч таких населенных пунктов остался только 31.

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Госземагентство предлагает отменить лицензии в сфере землеустройства и оценки земель

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает отменить лицензирование хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и оценки земель, и ввести сертификацию данных видов работ.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно дерегулирования хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству и землеоценочных работ), обнародованном на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью создания правовой возможности для выполнения задач, поставленных Национальным планом действий на 2012 год, с целью дерегулирования хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и оценки земель, и отмены лицензирования хозяйственной деятельности с введением новой более либеральной модели государственного регулирования, базирующейся на оценке способности специалистов выполнять соответствующие работы (сертификации).

Реализация законопроекта позволит ограничить государственное регулирование хозяйственной деятельности в сферах землеустройства и оценки земель, стимулировать свободную конкуренцию на соответствующих рынках, улучшить эффективность производства и способствовать защите прав потребителей услуг исполнителей работ по землеустройству и оценочной деятельности.

Согласно законопроекту, проект землеустройства по отводу земельного участка разрабатывается по заказу граждан субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями работ по землеустройству согласно закону, в сроки, которые обуславливаются соглашением сторон.

При этом цена земельного участка определяется по экспертной денежной оценке, которая проводится субъектами хозяйствования, являющихся исполнителями работ по экспертной денежной оценке земельных участков согласно закону.

Планируется, что разработчиками документации по землеустройству будут включенные в Государственный реестр исполнители работ по землеустройству. В частности, юрлица, обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает не менее двух сертифицированных инженеров-землеустроителей; а также физлица - предприниматели, обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и являющиеся сертифицированными инженерами-землеустроителями.

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в сфере землеустройства предлагается отнести осуществление сертификации инженеров-землеустроителей, создание Квалификационной комиссии, ведение Государственного реестра исполнителей работ по землеустройству и Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Соответствие документации по землеустройству положениям нормативно-технических документов, государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства заверяется подписью и личной печатью сертифицированного инженера-землеустроителя, который отвечает за качество работ по землеустройству.

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Результаты работы украинских банков за I квартал

«Родовид Банк» в первом квартале сократил убыток в 9,9 раза – до 39,721 млн грн

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 9,9 раза – до 39,721 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации НКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 0,2% и на 1 апреля 2012 года составили 9,034 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 1,5%, до 290,214 млн грн, обязательства – на 0,6%, до 5,395 млрд грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 12,359 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,2% – до 3,639 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.

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«Ощадбанк» в І квартале увеличил прибыль на 41% – до 178,3 млн грн

«Ощадбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 41% – до 178,304 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 7% и на 1 апреля 2012 года составили 78,418 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 3%, до 49,035 млрд грн, обязательства - на 8%, до 60,467 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 15,538 млрд грн, собственный капитал увеличился на 1,6% – до 17,951 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Банк «Форум» в I квартале получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее

Банк «Форум» (Киев) в I квартале 2012 года получил 1,295 млн грн прибыли против 297,629 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Активы банка в январе-марте сократились на 2,5% и на 1 апреля 2012 года составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,1%, до 7,12 млрд грн, обязательства - на 2,9%, до 8,72 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-марте 2012 года не изменился и на 1 апреля составил 5,935 млрд грн, собственный капитал – уменьшился на 0,08%, до 1,49 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».

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«Укрэксимбанк» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн

«Укрэксимбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 18% – до 20,174 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 3% и на 1 апреля 2012 года составили 72,851 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,6%, до 42,234 млрд грн, обязательства - на 4%, до 55,109 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 16,414 млрд грн, собственный капитал увеличился на 6,191 млн грн — до 17,742 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

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«Проминвестбанк» в 1-м квартале получил чистую прибыль в 3,616 млн грн против убытка 48,674 млн грн годом ранее

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в 3,616 млн грн по сравнению с убытком 48,674 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности банка, обнародованной на его сайте.

Активы банка за указанный период увеличились на 6% и на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 29,626 млрд грн, обязательства - на 7%, до 35,331 млрд грн, уставный капитал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, собственный капитал - на 1%, до 5,132 млрд грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация), по состоянию на 15 августа 2011 г., владеет 97,85% акций «Проминвестбанка».

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Регулятивный капитал украинских банков в І квартале сократился на 3,4%

Регулятивный капитал украинских банков в первом квартале т.г. сократился на 3,4%, или на 6,137 млрд грн, - до 171,179 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В марте размер регулятивного капитала увеличился на 0,7%, или на 1,138 млрд грн.

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

Сумма просроченной задолженности по кредитам в комбанках за первый квартал увеличилась на 0,6% (в марте сократилась на 2,3%) - до 79,794 млрд грн. Также увеличился ее удельный вес в кредитном портфеле банков с 9,61% до 9,64%.

Доля иностранного капитала в банковской системе страны за январь-март сократилась с 41,9% до 41,8%. Количество банков с иностранным капиталом оставалось на уровне 53 кредитно-финансовых учреждений, из которых 22 банка - со 100%-ным иностранным капиталом.

По состоянию на 1 апреля 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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«Витину тысячу» будут выплачивать наличными, при желании - на карточку

Граждане Украины с 1 июня смогут получать компенсацию в размере 1 тыс. грн по вкладам Сберегательного банка СССР, сделанным до 2 января 1992 года наличными в учреждения Сбербанка СССР, которые действовали на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление Кабинет министров принял 23 апреля.

При желании вкладчиков средства могут быть перечислены на платежную карту или размещены на депозитном счете.

В сообщении отмечается, что постановлением Кабмина определен порядок перечисления средств из Государственного бюджета Украины в "Ощадбанк" и определен механизм выплаты компенсаций в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству совместно с Нацбанком доработать механизм выплат вкладчикам Сбербанка СССР компенсаций в размере 1 тыс. грн.

Он отметил, что механизм выплат необходимо максимально упростить и использовать несколько вариантов получения вкладчиками средств.

Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн.

Компенсации должны быть выплачены начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

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Для населения, потребляющего в месяц более 800 кВт/ч электроэнергии, установили новые тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ,) установила тарифы на электроэнергию для населения, которое потребляет более 800 кВт/ч в месяц на уровне 42-54,72 коп. за кВт/ч, введя таким образом новые категории потребителей с 1 мая 2012 года.

Об этом сказано в сообщении НКРЭ, опубликованном на сайте комиссии.

В частности, для городского населения, потребляющего более 800 кВт/ч в месяц, тариф составит 54,72 коп. за кВт/ч, для сельского населения - 50,58 коп. за кВт/ч.

Для городского и сельского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, и потребляющего более 800 кВт/ч в месяц, тариф составит 42 коп. за кВт/ч.

Для городского и сельского населения с электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в многоквартирных домах, которые негазифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, при условии потребления более 800 кВт/ч в месяц с 1 мая по 30 сентября тариф составит 42 коп. за кВт/ч.

При этом для них с 1 октября по 30 апреля (в отопительный сезон) при потреблении более 1800 кВт/ч в месяц тариф также составит 42 коп. за кВт/ч.

Все остальные тарифы не изменены.

В сообщении отмечается, что количество потребителей, которые потребляют свыше 800 кВт/ч в месяц, составляет 1,1% (200 тыс. абонентов) от общего количества, однако они потребляют около 9% (3,1 млрд кВт/ч в год) от общего объема потребления электроэнергии населением.

При этом сказано, что указанные изменения тарифов на электроэнергию не распространяются на 99% семей.

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Клюев возглавил Центральный избирательный штаб Партии регионов

Начальником Центрального избирательного штаба Партии регионов утвержден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак, такое решение принято сегодня в ходе совместного заседания политсовета партии и фракции ПР, информировали УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Андрей Петрович Клюев, который возглавил Центральный избирательный штаб, – сегодня наиболее подготовленный человек в партии», – подчеркнул В.Рыбак.

По его словам, к работе в избирательном штабе также будет привлечена «команда профессионалов, которая проводила не одни выборы».

«Руководителем публичной избирательной кампании Партии регионов утвержден Сергей Тигипко, заместителем по идеологии – Борис Колесников, заместителем по координации деятельности Партии регионов и работе с общественными организациями и другими политическими партиями – Владимир Рыбак, заместителем по работе с VIP-агитаторами и взаимодействию с Верховной Радой – Александр Ефремов», – сообщил В.Рыбак.

При этом он отметил, что все упомянутые решения были приняты единогласно.

Отвечая на вопрос о том, возьмут ли названные представители Партии регионов отпуск на время проведения избирательной кампании, В.Рыбак подчеркнул: «Все будут действовать в соответствии с законодательством».

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