Анонс на 24 апреля

* Состоится семинар на тему: «Правовое регулирование деятельности в Интернет-пространстве и инновационном бизнесе». Организаторы: венчурный фонд TA Venture и юридическая фирма Salans. Будут рассмотрены правовые аспекты создания и ведения бизнеса онлайн; актуальные тенденции развития законодательства в сфере Интернет-предпринимательства, налоговые аспекты реализации международного Интернет-проекта в Украине, вопросы налогообложения предприятий в Украине, работающих в сфере Интернет-предпринимательства, правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности Интернет-пространстве, вопросы развития инновационного бизнеса.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится информационно-массовое мероприятие для незанятого населения и работодателей «Строим карьеру вместе». Организатор - Киевский городской центр занятости при поддержке Государственного центра занятости, Минсоцполитики Украины и КГГА. Ярмарку посетят: вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко, министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, председатель Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, глава КГГА Александр Попов, директор Государственного центра занятости Петр Петрашко, директор Киевского городского центра занятости Виктор Сухомлин. В программе: торжественное открытие ярмарки, пресс-конференция, подписание трехстороннего соглашения о подготовке и трудоустройству кадров для ИТ-компаний между Киевским городским центром занятости, учебными заведениями и компаниями ИТ-сектора.

* Состоится брифинг на тему: "Перспективы социально-экономического развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". В работе примет участие Владимир Холоша, председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

* Круглый стол на тему: «Проблемные вопросы, которые сдерживают развитие конкуренции на рынке строительства жилья». Обсуждаться, в частности, вопросы обеспечения конкурентным процедурам по выделению земельных участков под застройку сроков ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства; ценовой дифференциации и дискриминации участников рынка; деятельности естественных монополистов.

* Круглый стол на тему: «Кто приватизирует украинскую ГТС?». Организатор - Институт Горшенина. Вопрос: Анализ состояния Украино-российских газовых переговоров. Есть ли закон о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» подготовительным шагом к приватизации украинской ГТС? Способна ли Россия полностью обеспечить потребности Европы в газе? и др. Участники: Александр Гудыма, народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства; Инна Богословская, народный депутат Украины (ПР), Иван Плачков, председатель Наблюдательного совета ОАО «Киевэнерго», экс-министр топлива и энергетики Украины; Владимир Огрызко, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»; Владимир Омельченко, и.о. директора энергетических программ Центра Разумкова, Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: «Чернобыль: 26 лет спустя...». Участники в Киеве: Дмитрий Бобро, первый зампредседателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (МЧС) Ярослав Мовчан, председатель Национального экологического центра Украины (НЭЦУ), заведующий лабораторией экобезопасности НАНУ. В Москве: Рафаэль Арутюнян, заместитель директора Ибра РАН, Александр Федоров, директор по развитию Зеленого креста.

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция президента Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрия Андреева на тему: "26 годовщина Чернобыльской катастрофы: техногенные, экологические, социальные аспекты" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: «Концессия - инструмент возрождения ЖКХ Украины» в рамках Международной конференции «Ускорение публично-частного партнерства (ПЧП) в Украине». Участники: Ирина Запатрина, председатель правления Украинского центра содействия развитию публично-частного партнерства; Джефри Хэмилтон, глава Отдела по Кооперации и Партнерстве Европейской Экономической Комиссии ООН; Франсуа Бержер, директор Миссии по ППП (Франция).

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Всеукраинская акция протеста «Чернобыльский весна» 24-26 апреля. Причины и последствия». В работе примут участие: председатель Всеукраинского комитета «Наступление» Руслан Секела, председатель Донецкой областной организации ВОО Союз шахтеров-инвалидов пострадавших на производствах и казачества Украины Алексей Максименко, член правления СК «Наступление» Соболев Максим, председатель Прикарпатской общественной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыль» Евгений Литовец.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивця на тему: «Результаты деятельности Гослесагентства в I-м квартале 2012 года». Вопрос: Результаты весенней лисокультурной кампании, завершение Всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках». Основные показатели деятельности предприятий Держлисагентства в I-м квартале 2012 году: аукционы по продаже необработанной древесины, реализация продукции, электронный учет древесины, строительство лесных дорог и т.п.. Подготовка к пожароопасному периоду.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам (АПУ, ул. Банковая 11). По завершении заседания, ориентировочно в 16:00, состоится брифинг первого замглавы Администрации Президента Ирины Акимовой.

* Пресс-конференция Европейской Комиссии и Европейского банка реконструкции и развития на тему: «Новые программы помощи малому бизнесу в Украине и регионе». В рамках регионального совещания Группы Поддержки Малого Бизнеса ЕБРР посол Европейской Комиссии в Украине Хосе Мануэль Пинто Тейшейра, исполнительный директор ЕБРР в Турции, Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии Оливье Декамп и директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек расскажут о перспективах поддержки малого и среднего бизнеса в Украине и регионе.

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Забота ради будущего». СК «Оранта-Жизнь» и Международный Соломонов университет (МСУ) впервые в истории Украины внедряют проект относительно обеспеченного образования, направленный на преодоление проблемы и развитие новых стандартов в сфере образования страны - «Забота ради будущего». По неофициальной статистике, на каждые 100 студентов приходится около 3 непредвиденных случаев, таких как тяжелая болезнь или смерть одного из родителей, что может стать поводом прекратить обучение. Данный проект предусматривает гарантирование оплаты стоимости обучения в случае непредвиденных событий в жизни. Участники: Александр Розенфельд, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор экономических наук, профессор, Ректор "Международного Соломонова Университета", Рустем Галиев, заместитель председателя Правления АО "СК" Оранта-Жизнь ".

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Украине свободный рынок с ЕС выгоднее Таможенного союза, так ли это?». Организаторы: Фонд «Эффективное управление» и компания Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины; Роман Шпек, экс-министр экономики Украины, экс-вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам, глава постоянного представительства Украины при ЕС, вице-президент ЗАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕЭС. Модератор - Борис Краснянский, управляющий партнер компании «PricewaterhouseCoopers» в Украине.

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