Группа СКМ представила Программу социального партнерства

Группа СКМ 23 апреля представила Программу социального партнерства (ПСП) и объявила о запуске нового Интернет-ресурса – портал по устойчивому развитию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, программа социального партнерства (ПСП) СКМ объединяет в себе инициативы Группы, нацеленные на развитие социальной инфраструктуры, развитие бизнес-среды, а также проекты в области образования, здравоохранения, экологии и энергоэффективности, культуры и спорта.

Новый Интернет-ресурс - портал по устойчивому развитию - объединит всю информацию о КСО-деятельности Группы СКМ.

В 2011 СКМ инвестировала порядка 100 млн грн в проекты социального партнерства. Основная доля проектов пришлась на крупнейшие отраслевые холдинги Группы СКМ, Метинвест и ДТЭК - 69,28 и 25,34 млн. грн. соответственно.

В 2012 году на проекты социального партнерства Группа СКМ планирует выделить не менее 170 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову