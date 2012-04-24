ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Большинство сетей АЗС снизило цены на бензин» пишет: после того, как снизилась стоимость ДТ в сети АЗС ОККО, сети WOG и Shell понизили цену на 5 и 6-10 коп. - до 10,44 грн/л и 10,45-10,49 грн/л. В то же время в сети "Приват" цены на А-95 и А-95 "Премиум" выросли на 10 коп. — до 11 грн/л и 11,10 грн/л.

http://delo.ua/business/bolshinstvo-setej-azs-snizilo-ceny-na-benzin-176768/

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Также «Дело» в публикации «Вкладчики «Сбербанка» смогут получить компенсацию наличными - Кабмин» пишет: Кабмин утвердил механизм компенсации по вкладам Сбербанка СССР. Теперь вкладчики смогут получать компенсации по вкладам наличными. При желании средства могут быть перечислены на платежную карту или размещены на депозитном счете…

http://delo.ua/finance/vkladchiki-sberbanka-smogut-poluchit-kompensaciju-nalichnymi-ka-176754/

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«Дело» в публикации «Удаленный доступ становится популярнее» пишет: 60% специалистов, ответственных за принятие решений в области ИТ в странах Северной Европы, считают, что удаленная работа повышает производительность труда, а для сохранения высокой работоспособности уже не обязательно оставаться в стенах своего офиса…

http://delo.ua/tech/udalennyj-dostup-stanovitsja-populjarnee-176767/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Земельный отбор», в котором пишет: представители Партии регионов предложили ужесточить контроль за использованием земель застройщиками. Если на земле, выделенной под жилую и общественную застройку, в течение пяти лет не будет завершено строительство, участок будет принудительно отчуждаться через суд. Чтобы этого не произошло, застройщику необходимо "аргументированно" запросить у исполнительной власти или органа местного самоуправления разрешение ничего не строить на принадлежащей ему земле на протяжении еще пяти лет. Участники рынка выступают против такого законопроекта, поскольку часто сами чиновники затягивают выдачу различных разрешений и согласований более чем на пятилетний срок…

http://www.kommersant.ua/doc/1922585

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент разрешил СНБО увеличить руководящий состав», в котором пишет: в последние месяцы в СНБО происходят существенные структурные изменения, начавшиеся после назначения Андрея Клюева секретарем этого органа. Клюев добился подписания президентом указов, увеличивших численность аппарата СНБО с 90 до 180 штатных единиц, реорганизовавших структуру этого органа и предоставивших секретарю Совбеза полномочия по контролю над реформированием правоохранительных органов…

http://www.kommersant.ua/doc/1922589

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Газета «Сегодня» в публикации «Пять международных компаний поборются за украинский газ» пишет: межведомственная комиссия выберет победителя конкурса к концу мая…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14367321.HTML

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Также «Сегодня» в публикации «Предложение оппозиции: в парламенте нужна еще одна комиссия - по деньгам» пишет: провластные фракции поддерживать новшество не собираются, мотивируя это тем, что не хотят влазить в «грязные разборки»…

HTTP://WWW.SEGODNYA.UA/NEWS/14367264.HTML

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Российские киберпреступники выбились в мировые лидеры» пишет: русскоязычные хакеры в прошлом году заняли второе место в мире по доходам, получив около 4,5 млрд долл, - это примерно треть рынка компьютерных преступлений. А сам рынок перестал быть вотчиной технарей - на него пришли инвесторы…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1673937/russkaya_tret

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Также «Ведомости» в публикации «Как ускорить прохождение таможни и улучшить инвестиционный климат» пишут: сделан еще один шаг в движении России со 120-го на 20-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Речь идет об улучшениях на таможне…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1673942/import_za_dva_chasa

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Издание «Известия» в публикации «Игорь Крутой объединяет свои медиаактивы» пишет: композитор готовится создать радийный холдинг под собственным именем…

HTTP://IZVESTIA.RU/NEWS/522781

(УНИАН)