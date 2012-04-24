Премьер Нидерландов подал в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал 23 апреля королеве страны Беатрикс прошение об отставке правительства в связи с острыми разногласиями политических партий по плану бюджетной экономии королевства, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечают аналитики, правительственный кризис, вызванный спорами вокруг выполнения экономических установок Брюсселя, стал настоящей неожиданностью, учитывая тот факт, что страна всегда отличалась крайне дисциплинированной финансовой политикой.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, Беатрикс "рассмотрела запрос об отставке" всех министров и статс-секретарей королевства и попросила правительство продолжить выполнять свои обязанности во временном режиме до досрочных выборов в парламент.

Как ожидается, сегодня М.Рютте выступит с обращением к депутатам Генеральных штатов (парламента Нидерландов), в котором затронет проблему "временных бюджетных сокращений" и перспективы проведения новых выборов. Они вряд ли могут состояться раньше сентября, предупреждают эксперты. Таким образом, М.Рютте, вероятнее всего, предстоит продолжать выполнение своих обязанностей на посту премьера, как минимум, в течение ближайших нескольких месяцев.

Как показывают последние опросы общественного мнения, Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет М.Рютте, едва ли сможет обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте. Это будет выгодно лидеру крайне правых Герту Вилдерсу, который и спровоцировал политический кризис.

Глава Партии свободы отказался в минувшую субботу поддержать план 16-миллиардных бюджетных сокращений. Он назвал целевой показатель в 3% ВВП, предусмотренный для государств-членов еврозоны Пактом роста и стабильности, своего рода удавкой и пообещал на следующих выборах бороться за независимость от экономического диктата Брюсселя. Без согласия Г.Вилдерса коалиционному правительству во главе с М.Рютте не удалось заручиться абсолютной поддержкой парламентариев в вопросе бюджетных сокращений. В этой связи, правительство было вынуждено собраться на экстренное заседание, после чего премьер направился в королевский дворец, где подал Беатрикс прошение об отставке.

Эксперты предупреждают, что ситуация в Нидерландах угрожает вновь обострить финансовый кризис зоны евро и заставляет задуматься об эффективности мер, предлагаемых Брюсселем для достижения экономического роста.