Хорошковский 25 апреля осуществит визит в Брюссель

25 апреля 2012 года первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский осуществит рабочий визит в Брюссель, в ходе которого проведет встречи с руководством европейских институтов и представителями бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

В Брюсселе В.Хорошковский встретится с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, будет иметь встречи с членами Европейской комиссии и депутатским корпусом, а также с представителями бизнес-кругов.

В частности, запланированы встречи В.Хорошковского с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам экономической и финансовой политики О.Реном, членами Европейской комиссии по вопросам бюджета Я.Левандовским, торговли Карелом Де Гухтом и по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Первый вице-премьер-министр встретится также с представителями Европейской бизнес ассоциации.