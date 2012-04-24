«АрселорМиттал Кривой Рог» начинает программу добровольного увольнения-2012

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) объявляет о начале первого в этом году этапа программы добровольного увольнения. Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, размещенном на сайте предприятия.

Согласно пресс-релизу, программа предполагает выплату компенсационного пакета определенным категориям работников при увольнении с предприятия по собственному желанию. Первый этап программы пройдет с 23 апреля по 31 мая 2012 г., второй этап программы добровольного увольнения в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в текущем году пройдет с 20 августа по 28 сентября. Программа добровольного увольнения разработана с целью уменьшения управленческих уровней на предприятии, снижения общего количества руководителей, специалистов, служащих (РСС) и рабочих административно-хозяйственного персонала. В рамках программы добровольного увольнения работникам предложено воспользоваться одной из трех схем выплат компенсации в зависимости от категории, к которой относится сотрудник. При этом размер компенсации будет не более 35 тыс. грн для рабочих и не более 60 тыс. грн для служащих и руководителей.

Для работников, достигших пенсионного возраста и получающих пенсию по возрасту, а также для работников, которые согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии признаны нетрудоспособными (инвалиды 1-й или 2-й группы), и сотрудников, которые имеют медицинские противопоказания для продолжения работы по профессии, размер компенсации при увольнении не будет превышать 30 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2007 году одним из первых в Украине ввело Программу добровольного увольнения, которая предполагает выплату компенсаций работникам, принявшим решение уволиться с предприятия. За этот период для выплаты компенсации сотрудникам при увольнении было выделено 951,9 млн грн. В 2007-2011 гг. на предприятии было прозрачно проведено 9 этапов, а условиями программы воспользовались 19 634 работника предприятия. В числе воспользовавшихся программой добровольного увольнения – 10 231 работник, достигший пенсионного возраста. Это составляет около 52,1% от общего количества уволенных по программе добровольного увольнения. При этом более половины из числа тех, кто решил добровольно покинуть предприятие, – это сотрудники, относящиеся к категории административно-хозяйственного персонала.