Уважаемые нынешние и потенциальные рекламодатели!

Условия размещения информации в рубрике «Пресс-релизы».

В рубрике «Пресс-релизы» на сайте "УНИАН-Экономика" агентство УНИАН предоставляет Вам возможность на коммерческих условия размещать сообщения о деятельности ваших компаний, предприятий, организаций, ассоциаций и пр. Сообщения выставляются в открытом доступе на сайте "УНИАН-Экономика". Дополнительный бонус - возможность разместить логотип компании на главной страничке «УНИАН-Экономика». Контакты: Отдел маркетинга УНИАН. Руководитель – Наталья ТКАЧЕНКО, т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net зам. руководителя - Юрий Пономарев, 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net

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