Уважаемые нынешние и потенциальные рекламодатели!

17:20, 24 апреля 2012
Разное
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Условия размещения информации в рубрике «Пресс-релизы».

В рубрике «Пресс-релизы» на сайте "УНИАН-Экономика"  агентство УНИАН предоставляет Вам возможность на коммерческих условия размещать сообщения о деятельности ваших компаний, предприятий, организаций, ассоциаций  и пр.

Сообщения выставляются в открытом доступе на сайте "УНИАН-Экономика".

Дополнительный бонус  -  возможность разместить логотип компании на главной страничке «УНИАН-Экономика».

Контакты:

Отдел маркетинга УНИАН.

Руководитель – Наталья ТКАЧЕНКО,

т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net

зам. руководителя - Юрий Пономарев,

050 469-47-36, ICQ 270149190,  yura#unian#net

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