Уважаемые нынешние и потенциальные рекламодатели!
17:20, 24 апреля 2012Разное
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Условия размещения информации в рубрике «Пресс-релизы».
В рубрике «Пресс-релизы» на сайте "УНИАН-Экономика" агентство УНИАН предоставляет Вам возможность на коммерческих условия размещать сообщения о деятельности ваших компаний, предприятий, организаций, ассоциаций и пр.
Сообщения выставляются в открытом доступе на сайте "УНИАН-Экономика".
Дополнительный бонус - возможность разместить логотип компании на главной страничке «УНИАН-Экономика».
Контакты:
Отдел маркетинга УНИАН.
Руководитель – Наталья ТКАЧЕНКО,
т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net
зам. руководителя - Юрий Пономарев,
050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net
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