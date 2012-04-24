Фонд «Буковина» начал прием заявок на выделение финансирования

Фонд «Буковина» по поддержке малого предпринимательства, основным инвестором которого является Дмитрий Фирташ, начал прием заявок на выделение финансирования.

Как сообщает пресс-служба Д.Фирташа, об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев во время презентации инвестиционного фонда в Черновцах.

«Мы объявляем о начале приема заявок от предпринимателей и авторов бизнес-идей для получения финансирования», – сказал М.Папиев. По его словам, на первом этапе будет профинансировано 20 проектов. Фонд будет предоставлять финансирование преимущественно буковинским предпринимателям по двум схемам: льготное кредитование и инвестирование с долевым участием.

Уже существующие предприятия, выводящие на рынок инновационные продукты и услуги, смогут претендовать на получение кредитов в размере 100-320 тысяч гривен по льготной ставке от 5 до 15% годовых на срок от одного до трех лет.

Авторы новых бизнес-идей смогут получить 50-80 тысяч гривен для создания бизнеса «с нуля». Авторы новых проектов станут основными собственниками новых предприятий, доля фонда в таких предприятиях будет составлять от 10 до 49%. При условии успешной реализации проекта фонд сможет заработать на продаже своей доли в предприятии.

Все вырученные средства фонд «Буковина» будет направлять на финансирование новых проектов.

М.Папиев сообщил, что размер фонда составляет три миллиона гривен. Основную часть средств внес инициатор создания фонда Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. Инвесторами фонда также стали четыре черновицких предприятия, руководители которых поддержали инициативу Дмитрия Фирташа. Об этом заявили генеральный директор – председатель правления компании «Трембита» Стелла Станкевич, президент компании «Техно Плюс» Вячеслав Добровольский, генеральный директор «Черновицкого машзавода» Виктор Сидляр и генеральный директор компании «Родничок» Иван Семенюк.

По словам М.Папиева, в перспективе возможно увеличение количества предприятий, которые станут инвесторами фонда.

Справка УНИАН. Создание фонда «Буковина» инициировал Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ во время встречи с бизнесменами в Черновцах в феврале 2012 года. В основу работы фонда «Буковина» положен опыт Университета Кембриджа, где уже более 40 лет инициативы студентов и молодых ученых успешно поддерживают три фонда.