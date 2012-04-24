Янукович планирует встретиться с Путиным на саммите глав государств СНГ 15 мая - источник

Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который будет проведен в Москве 15 мая, и встретится в ходе этого мероприятия с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.

«15 мая состоится неформальный саммит СНГ и там может произойти встреча президентов Украины и России», - сказал источник.

При этом он отметил, что участие В.Януковича в инаугурации президента России В.Путина не планируется и вряд ли встреча президентов произойдет до 15 мая.

Также УНИАН удалось уточнить, что неформальный саммит глав государств СНГ инициирован Российской Федерацией по случаю вступления в должность нового президента России.

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