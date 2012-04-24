ТОП-10 (24 апреля)

АМКУ начал проверку цен на гостиничные услуги к Евро-2012

В конкурсе «Нафтогаза» на закупку правовых услуг будут участвовать две компании

Правительство установило селянам госдотации за выращивание КРС

В парламент подан законопроект о плавающей ставке акциза на нефтепродукты

Рада избрала Лутковскую омбудсманом

Президент подчеркивает важность развития реального сектора экономики

Арбузов и Колобов продолжают переговоры с МВФ - Акимова

Пенсии воинов-ликвидаторов будут повышены на 35%

ВР приняла закон об упорядочении налогового декларирования

Янукович планирует встретиться с Путиным на саммите глав государств СНГ 15 мая - источник

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АМКУ начал проверку цен на гостиничные услуги к Евро-2012

Антимонопольный комитет Украины начал проверку обоснованности цен на гостиничные услуги в Киеве, Харькове, Львове и Донецке в преддверии Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«Наша задача проверить обоснованность цены ночлега одноместного, двухместного, трехместного номера в тех отелях, где предполагается размещение болельщиков. Цена должна быть адекватной и соответствовать европейскому уровню. Потому что сейчас пошли жалобы о том, что якобы у нас цены на гостиничный номер намного выше, чем в Европе», - сказал он.

Р.Кузьмин уточнил, что проверка коснется гостиниц всех категорий в данных городах.

По словам первого зампредседателя АМКУ, если комитет выявит факты монопольного положения гостиниц на рынке, к ним могут применяться штрафы в размере 10% от годового оборота.

«Например, если гостиница одна возле стадиона, от этой гостиницы километров 100-150 до другой гостиницы, то у нас есть все основания признать эту гостиницу занимающей монопольное положение. Если мы не видим применения нашего (антимопонольного) законодательства, то мы информируем органы власти или комитет о том, что цена завышена на гостиничные услуги, приведите в соответствие, чтобы не было жалоб со стороны европейских болельщиков», - пояснил он.

Р.Кузьмин сообщил, что комитет также намерен проверить гостиницы, расположенные на автотрассах, которые ведут к городам, принимающим Евро-2012.

По его словам, до 1 июня текущего года комитет намерен завершить проверку и представить выводы расследования.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство сделает все необходимое для снижения цен на гостиницы во время чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Он отметил, что в качестве крайней меры может быть введено государственное регулирование на предоставление отельных услуг на то время, когда будет проходить чемпионат Евро-2012.

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В конкурсе «Нафтогаза» на закупку правовых услуг будут участвовать две компании

Сегодня в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» состоялось раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку услуг в области права, которые будут предоставляться Компании в текущем году на территории Украины и, в случае необходимости, на территории других стран.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно процедуре открытых торгов, конкурсные предложения подали две компании: Общество с ограниченной ответственностью «Шпехт» (г. Киев, Украина; цена предложения 7,480 млн грн) и Общество с ограниченной ответственностью «Лоуренс Грэхэм (СИАЙЕС) ЛЛП» (г. Лондон, Великобритания; цена предложения 884 тыс. долл. США).

Закупка услуг осуществляется по процедуре открытых торгов; объявление о запланированной закупке было обнародовано 16 марта 2012 г.

В перечень услуг в области права входят, в частности, юридические услуги, юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности Компании, представление интересов Компании в судах и других органах иностранных государств, иностранных и международных арбитражах и прочее.

Компания объявит победителя закупки услуг в области права после оценки представленных участниками предложений в определенные законодательством сроки.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Правительство установило селянам госдотации за выращивание КРС

За выращивание молодняка крупного рогатого скота селяне будут получать бюджетные дотации в зависимости от возраста скота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение принято Кабинетом министров 23 апреля.

Согласно документу, дотация будет выплачиваться за содержание молодняка КРС, который на момент подачи физическими лицами соответствующих документов достиг определенного возраста, в размере: молодняк КРС в возрасте от 3 до 5 месяцев – 250 грн. за голову; от 6 до 8 месяцев – 500 грн. за голову; от 9 до 11 месяцев (включительно) – 750 грн. за голову.

Так, для получения дотации крестьяне должны подать в сельские, поселковые или районные советы лишь копии своего паспорта, идентификационного кода, паспортов КРС и номер счета в банке.

Для перечисления средств можно будет воспользоваться счетом, который открыт для получения возмещения понесенных расходов за вес приобретенного скота.

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В парламент подан законопроект о плавающей ставке акциза на нефтепродукты

Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении плавающей ставки акцизного сбора с нефтепродуктов.

Соответствующий законопроект (№10379 от 23 апреля) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины зарегистрирован в Верховной Раде 23 апреля 2012 года.

Правительство предлагает текущие ставки акцизного налога принять в качестве базовых на период до конца 2012 года.

При этом к базовой ставке каждую декаду будет добавляться, или вычитаться (в зависимости от средней стоимости нефти Brent (DTD) на бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) за предыдущую декаду) корректирующая сумма, которая не может превышать 50% базовой ставки.

Согласно законопроекту, при средней биржевой цене нефти ниже 105 долл. за баррель, к базовой ставке будет добавляться корректирующая сумма, рассчитываемая, как разница между 105 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США-Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет увеличен.

При средней биржевой цене нефти в пределах 105-125 долл. за баррель корректировка базовой ставки проводиться не будет.

При средней биржевой цене нефти выше 125 долл. за баррель от базовой ставки будет отниматься корректирующая сумма, рассчитываемая, как разница между 125 долл. за баррель и биржевой ценой (с учетом курса "доллар США–Евро" за соответствующую декаду и количества баррелей в тонне – 7,62). То есть, в этом случае, акцизный налог будет снижен.

Согласно документу, ставки акцизного налога на бензины авиационные, топливо для реактивных двигателей и сжиженный газ корректировке не подлежат.

Кроме того, согласно документу, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в нефтегазовом комплексе, должен публиковать значение корректирующей суммы и средней цены одного барреля нефти Brent (DTD), сложившейся на бирже ICE в предыдущей декаде, не позже 13:00 первого дня текущей декады.

Как сообщалось, ранее правительство Украины принципиально одобрило решение ввести плавающую ставку акцизного сбора с нефтепродуктов.

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Рада избрала Лутковскую омбудсманом

В парламенте официально объявили о назначении Валерии Лутковской Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель счетной комиссии Николай Шершун.

Н.Шершун сделал объявление непосредственно со своего рабочего места, поскольку трибуну ВР заблокировали депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые постоянно скандировали: «Позор!».

За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

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Президент подчеркивает важность развития реального сектораэкономики

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность эффективного развития реального сектора экономики. Глава государства убежден, что именно он является залогом прогресса в данной сфере.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства.

«Убежден, что дальнейшее развитие экономики Украины будет определяться возможностью найти ответы на вызовы модернизации именно реального сектора», - сказал Президент на заседании Комитета по экономическим реформам. – «Поэтому ключевая задача, которую ставлю перед исполнительной властью, – главный акцент сделать на развитие реального сектора, создание современной производственной базы и новых рабочих мест».

«Мы обязаны превратить наш ресурсный потенциал в конкурентное преимущество на мировом рынке», - подчеркнул глава государства. По его убеждению, только так в Украине будут обеспечены новые темпы экономического роста и качество жизни граждан, защита социальных и экономических интересов.

Сегодня, подчеркнул В.Янукович, необходимо придать экономике дополнительный толчок, искать дополнительные необходимые стимулы ее развития и улучшения инвестиционного климата - в первую очередь по защите прав собственности, создании эффективного механизма взаимодействия государства и бизнеса.

«Честный предприниматель и защищенное собственное дело, человек труда и стабильное рабочее место, насыщенный внутренний рынок, справедливая заработная плата, пенсия и социальная помощь – это должно стать нормой для отечественной экономики и дать ответы на запросы общества, наших сограждан», - сказал В.Янукович.

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Арбузов и Колобов продолжают переговоры с МВФ - Акимова

Глава Национального банка Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов продолжают переговоры с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Глава Нацбанка и министр финансов продолжают сейчас работу с миссией МВФ», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она не предоставила больше информации, сославшись на то, что по приезду в Киев участники переговоров самостоятельно расскажут о достигнутых результатах.

«Я думаю, что после того, как они вернутся в Украину, они поделятся на брифинге результатами этих переговоров», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планируется обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы.

Согласно информации на официальном правительственном сайте, возглавляет украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входит министр финансов Украины Юрий Колобов.

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Пенсии воинов-ликвидаторов будут повышены на 35%

Профсоюзы и Кабинет министров Украины достигли договоренности о повышении пенсий для военнослужащих-«афганцев». Об этом сообщил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Согласно постановлению КМУ «О повышении уровня социальной защиты населения», с 31 июля 2012 всем категориям военнослужащих и силовиков, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсия будет повышена на 11%, а с 1 первого января следующего года пенсию обещано повысить на 35%.

«Мы добились повышения пенсии для 600 тысяч 200 человек», - сказал Г.Кабанченко. И добавил, что «такого успеха можно было достичь лишь благодаря согласованным и решительным действиям НФПУ вместе с независимым профсоюзом воинов Украины, общественными организациями военнослужащих и СБУ».

Как сообщается, существенно будет повышена пенсия за выслугу лет и по инвалидности. И, что важно, почти 100 тысяч человек будут получать повышенную пенсию в связи с утратой кормильца.

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ВР приняла закон об упорядочении налогового декларирования

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения налогового декларирования".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения на утреннем пленарном заседании ВР проголосовали 256 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменено дополнение 7 к налоговой декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которое подается в налоговые органы физическими лицами, которые также подают по месту работы аналогичную декларацию по Закону "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

В то же время, с целью решения вопроса сбалансирования декларирования имущества, доходов, расходов и обязательств финансового характера, внесены изменения в некоторые законы Украины, которыми также предусмотрена подача налоговых деклараций в налоговые органы.

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Янукович планирует встретиться с Путиным на саммите глав государств СНГ 15 мая - источник

Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который будет проведен в Москве 15 мая, и встретится в ходе этого мероприятия с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.

«15 мая состоится неформальный саммит СНГ и там может произойти встреча президентов Украины и России», - сказал источник.

При этом он отметил, что участие В.Януковича в инаугурации президента России В.Путина не планируется и вряд ли встреча президентов произойдет до 15 мая.

Также УНИАН удалось уточнить, что неформальный саммит глав государств СНГ инициирован Российской Федерацией по случаю вступления в должность нового президента России.

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