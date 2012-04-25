Сотрудники колонии по требованию Тимошенко зафиксировали нанесенные ей побои - Власенко

Работники медчасти Качановской колонии 23 апреля зафиксировали телесные повреждения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которые были нанесены ей во время принудительной госпитализации в больницу в Харькове.

Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, сообщает персональный сайт Ю.Тимошенко.

По его словам, эти повреждения были зафиксированы именно по требованию Ю.Тимошенко.

"В понедельник Юлия Тимошенко вызвала начальника медицинской части колонии, надзирающего прокурора, дежурного врача и в присутствии всех этих людей она продемонстрировала им те телесные повреждения, которые у нее есть. Они их зафиксировали, и с их слов, они это внесли в ее медицинскую карту. Но сделали ли они это - мы не знаем, поскольку не можем в этом убедиться ", - сказал он.

По его словам, прокурор предлагал Ю.Тимошенко провести экспертизу, "не она ли сама себе телесные повреждения нанесла". "Я себе не представляю, как можно самому себе на животе нанести гематому размером с кулак, который четыре дня еще есть", - отметил он.