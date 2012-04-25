Анонс на 25 апреля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко, вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова и председателя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимира Холоши.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится Международная научно-практическая конференция на тему: "Актуальные проблемы противодействия коррупции в органах государственной налоговой службы Украины" при участии председателя ГНС Украины Александра Клименко, международных экспертов из Америки, Грузии и стран-членов ЕС, ученых, представителей центральных органов исполнительной власти и общественности. В рамках конференции запланирован подход к прессе председателя ГНС Украины Александра Клименко.

* Круглый стол на тему: «Отношение украинцев к частному предпринимательству: что изменилось за 20 лет». Участники: Мариус Висмантас, глава Представительства Всемирного банка в Украине; Елена Волошина, руководитель деятельности Международной Финансовой Корпорации (IFC) в Украине; Михаил Бродский, председатель Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; Анатолий Кинах, президент УСПП; Оксана Продан, председатель ВО предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця».

* Пресс-конференция на тему: «Каким будет летний туристический сезон-2012?». Участники: председатель ВСОО «Совет по вопросам туризма и курортов» Евгений Самарцев и зам.председателя Всеукраинской ассоциации туристических операторов Виктор Зинченко.

* Состоится торжественное открытие выставки изделий предприятий учреждений исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины «Промышленность 2012: Достижения и перспективы сотрудничества». Организатор - Государственная пенитенциарная служба Украины.

* Пресс-конференция по поводу подписания кредитного соглашения между ЕБРР и ООО «Эко-Оптима». Участники: зам.главы Львовской ОГА Богдан Матолич, основатель ООО «Эко-Оптима» Зиновий Козицкий, управляющий директор ЕБРР в Турции, Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии Оливье Декамп и директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек. Это первый проект, который получит финансирование по линии Программы ЕБРР для финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF).

* Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы горно-металлургического комплекса Украины. Роль государственной политики в защите интересов горно-металлургического комплекса Украины». Участники: Манат Толымбеков, директор «Химико-металлургического института им.Ж.Абишева» (Казахстан); Павел Кравченко, председатель Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов; Сергей Грищенко, вице-президент УНКМТП; Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов; Михаил Гасик, академик Академии наук высшей школы Украины; Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений.

* Пресс-конференция "Европейская инициатива Соглашение мэров как путь к энергетической безопасности Украины". Участники: Александр Мазурчак, зам.председателя КГГА, представитель города-подписанта «Соглашения мэров»; Габриэль Бланк, руководитель сектора энергоэффективности и возобновляемых источников энергии делегации ЕС в Украине; Анатолий Копец, руководитель группы экспертов проекта ЕК "Соглашение мэров - Восток", Сергей Одарич, городской голова г. Черкассы; Владимир Гаразд, мэр г. Долина, президент Ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

* Відбудеться прес-конференція: "Інвестиції в Україну: потенціал і можливості. Чи реально знайти точки дотику?" У прес-конференції візьмуть участь: Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера. Ерік Найман – фінансовий аналітик. Олександр Охріменко – президент Українського аналітичного центру, експерт фінансових ринків.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности банковской отрасли за 1-й квартал 2012 года. Экономические прогнозы". Вопросы: Состояние и перспективы украинской банковской отрасли; Изменения в законодательстве о финансово-банковской деятельности; Ситуация на финансовых рынках в Европе и Украине; Угрожает ли Украине девальвация гривни? Насколько повлияет Евро-12 и выборы на стабильность гривни?. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации.

* Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики проведет слушания по вопросу «О состоянии выполнения законов Украины об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Планируется рассмотреть проблемные вопросы передачи общежитий в коммунальную собственность, вопросы приватизации жителями общежитий жилых помещений в соответствии с законом.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Панамской компании "Kowissa AG" SA (Panama) на тему: «Будет ли к Евро-2012 подписано мировое соглашение с иностранными инвесторами», на которой будет проинформировано, как вопреки судебному решению чиновники отбирают имущество иностранных инвесторов и какие меры приняты с целью недопущения нанесения крупных убытков государству в результате применения штрафных санкций международными судами. В работе примет участие представитель компании "Kowissa AG" SA (Panama) Игорь Петросенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 652-3792, (050) 393-3720. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Проблемы обеспечения права на социальную защиту уязвимых категорий населения». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и труда проводит «круглый стол».

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: предложения Президента в Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о специальном режиме налогообложения субъектов индустрии программной продукции и др.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги общего собрания акционеров АО ХК "Киевгорстрой"». Участники: высшее руководство Акционерного общества холдинговой компании «Киевгорстрой».

* Круглый стол на тему: "Корректор реформ: вправо, влево или назад?". Участники: Владимир Дубровский, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина, Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина, Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт-Украина» и др. Будет презентован квартальный отчет проекта «Популярная экономика: мониторинг реформ» который совместно реализуют Центр социально-экономических исследований CASE Украина и журнал «Эксперт-Украина». Инициатива поддерживается Институтом открытого общества.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Планируется рассмотреть вопросы о деятельности Министерства социальной политики Украины по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», соблюдение законодательных актов Украины по вопросам социальной политики, соответствия им нормативно-правовые акты Министерства и выполнения рекомендаций, принятых Комитетом по вопросам социальной политики и труда.

* Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский осуществит рабочий визит в Брюссель, в ходе которого проведет встречи с руководством европейских институций и представителями бизнеса. В Брюсселе Валерий Хорошковский встретится с президентом Европейского парламента М.Шульцом, встретится с членами Европейской комиссии и депутатским корпусом, а также с представителями деловых кругов. В частности, запланированы встречи Валерия Хорошковского с вице-президентом ЕК по вопросам экономической и финансовой политики Рен, членами ЕК по вопросам бюджета Я.Левандовским, торговли К.де Гухтом и по вопросам расширения и европейской политики соседства Ш.Фюле.

* 25-26 апреля состоится IV Украинский биотопливный форум (UBF). Основная цель Форума: развитие биотопливной отрасли в Украине путем формирования мощной информационной и коммуникационной бизнес-площадки. Предоставление компаниям эффективного руководства по возможностям и получения конкурентных преимуществ в работе на биотопливном рынке, диверсификации бизнеса и утилизации отходов, а также получения налоговых льгот, предусмотренных законодательством.

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