ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Поставки украинского сыра в Россию до сих пор не возобновились» пишет: украинские заводы, в отношении которых Роспотребнадзор снял ограничения на поставки в Россию, пока не могут воспользоваться своим правом и возобновить экспорт…

http://delo.ua/business/postavki-ukrainskogo-syra-v-rossiju-do-sih-por-ne-vozobnovilis-176833/

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Также «Дело» в публикации «Рада исключила двойное декларирование доходов» пишет: изменениями в Налоговый кодекс отменено дополнение 7 к налоговой декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, которое подается в налоговые органы физическими лицами…

http://delo.ua/ukraine/rada-iskljuchila-dvojnoe-deklarirovanie-dohodov-176828/

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«Дело» в публикации «Аграрии массово распродают запасы продукции» пишет: Госстат фиксирует всплеск объемов продаж сельскохозяйственной продукции. В марте аграрии реализовали в полтора раза больше сахара и на 30% больше зерновых, чем месяцем ранее. Таким образом фермеры пытаются сократить дефицит средств на посевную…

http://delo.ua/business/agrarii-massovo-rasprodajut-zapasy-produkcii-176816/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент купит украинского», в котором пишет: под председательством Виктора Януковича состоялось заседание комитета экономических реформ. По его итогам в администрации президента заявили о подготовке пакета законопроектов и нормативных актов, направленных на увеличение притока инвестиций в страну. В их числе - изменение порядка проведения государственных закупок: при проведении тендерных процедур преимущество будет предоставляться украинским производителям…

http://www.kommersant.ua/doc/1922702

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украине грозит тепловой удар», в котором пишет: Украина вышла на финишную прямую реализации 319 проектов тепловой санации объектов социальной инфраструктуры. До конца года в них будет вложено 101 млн евро по схеме "зеленых" инвестиций, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов. В противном случае государству придется вернуть эти средства Японии с уплатой штрафных санкций, отмечают эксперты. Данная угроза пока остается реальной, поскольку только на проведение тендеров будет потрачено несколько месяцев…

http://www.kommersant.ua/doc/1923227

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Газета «Сегодня» в публикации «Оппозиция с раннего утра блокирует входы в Раду» пишет: депутаты требуют расследовать инцидент с якобы избиением Тимошенко…

http://www.segodnya.ua/news/14368107.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинские отели надолго опустеют после евро-2012» пишет: эксперты пророчат уменьшение числа клиентов и, соответственно, падение прибылей…

http://www.segodnya.ua/news/14368098.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «К долгам за «коммуналку» добавят пеню», в котором пишет: Минрегион инициирует введение пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, долг за которые достиг 12.5 млрд грн. Но эффекта от нововведения вряд ли достигнут...

http://economics.unian.net/rus/detail/125904

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники могут получить право на неограниченные расходы допсредств» пишет: в последнем квартале каждого года чиновники могут получить право неограниченно тратить дополнительные средства по самой простой процедуре. Достаточно будет запросить предложения у поставщиков и выбрать наиболее понравившееся…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1679305/volnyj_kvartal

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Также «Ведомости» в публикации «Где взять средства на кредитование населения» пишут: если Сбербанк когда-то поставил себе цель превратить каждого вкладчика в заемщика, то банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, прошли этот путь в обратном направлении – объем привлеченных ими вкладов приближается к кредитным портфелям…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1679302/portfeli_iz_vkladov

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Издание "Известия" в публикации «Девелоперов не пустят в центр Сочи» пишет: местные власти придумали новую концепцию застройки города…

http://izvestia.ru/news/522924

(УНИАН)