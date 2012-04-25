Янукович предлагал в мае, а Азаров решил провести расширенное заседание Кабмина 27 апреля

Внеочередное расширенное заседание Кабмина, на котором будет рассмотрен вопрос активизации промышленности, в частности, строительной сферы, пройдет 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я принял решение в пятницу собрать внеочередное расширенное заседание правительства при участии руководителей центральных органов власти и глав региональных администраций. На этом заседании мы рассмотрим пути активизации отечественной промышленности, в первую очередь строительного комплекса», - сказал Н.Азаров.Напомним, вчера участники заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора Януковича рассмотрели ряд предложений относительно развития реального сектора национальной экономики, повышения его конкурентоспособности и создания новых рабочих мест.

Также, как отметила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, Президент Украины В.Янукович поручил в мае провести расширенное заседание Кабинета министров по вопросу развития реального сектора экономики.