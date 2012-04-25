Дерегуляцию бизнеса завершат в текущем году
Поручение Азарова Хорошковскому
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что работа по дерегуляции бизнеса в Украине затянулась и необходимо активизировать действия для того, чтобы завершить ее в текущем году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров.
«Работа по дерегуляции затянулась, а с введением дерегуляции на местах чиновники тянут резину. Необходимо усилить это решающее направление работы», - сказал он.
Н.Азаров отметил, что успешное проведение дерегуляции даст толчок развитию экономики и позволит увеличить поступление инвестиций.
«Необходимо максимально открыть двери для инвестиций. Это означает, прежде всего, в текущем году закончить дерегуляцию», - сказал Н.Азаров.
Премьер поручил первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому взять под контроль процесс завершения дерегуляции.