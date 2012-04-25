Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Кабмин готовит новую программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров.

«Сейчас правительство готовит новую программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, в которой будет отображен весь комплекс "чернобыльских" проблем… Мы настроены на эффективное решение проблем», - в частности, сказал он.

При этом, по словам Н.Азарова, в этой программе будут обязательно учтены и выводы Министерства здравоохранения относительно оказания медицинской помощи чернобыльцам.

Н.Азаров отметил, что в целом финансирование чернобыльских программ текущего года увеличено на 2,2 миллиарда гривен. «Эффект от этого чем дальше, тем будет более ощутимый», - пообещал он.

«Наша и только наша обязанность – достойная социальная защита тех, кто потерял здоровье, ликвидируя аварию, тех, кто пострадал в результате взрыва на Чернобыльской АЭС», - сказал премьер.

При этом он отметил, что правительство существенно повысило пенсии ликвидаторам-инвалидам, в частности, «поднял пенсии настоящим чернобыльцам».

Н.Азаров напомнил о масштабах чернобыльской катастрофы в Украине: радиацией были загрязнены 200 тыс кв. км территории государства, более 5 млн га сельхозугодий.

«В Украине более 2 миллионов человек, в том числе почти полмиллиона детей, пострадали от последствий катастрофы. И все время наша страна преодолевала последствия этой беды практически в одиночку», - заявил глава правительства.

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