ТОП-10 (25 апреля)

МИД России вступился за Тимошенко - призывает Киев проявлять гуманность к экс-премьеру

Азаров поручил Хорошковскому в текущем году закончить дерегуляцию бизнеса

Правительство приняло решение о начале повышения пенсий с 1 мая

Для госзакупки отечественных товаров разработают механизм мотивации

«Киевгорстрой» направит 30% прибыли за 2011 год на выплату дивидендов

"Киевгорстрой" возглавил экс-заместитель министра обороны Кушнир

«Родовид Банк» прекращает эмиссию и обслуживание платежных карт

ГНСУ будет искать потенциальных коррупционеров по анонимкам и отзывам в масс-медиа

Задолженность по зарплате в Украине снизилась до 1,038 млрд грн

Литва предложила Беларуси письменно ответить на вопросы о строительстве АЭС

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МИД России вступился за Тимошенко - призывает Киев проявлять гуманность к экс-премьеру

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что власти Украины будут полностью соблюдать законные права бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, осужденной в октябре 2011 года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"В Москве с озабоченностью восприняли сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении экс-премьер-министра Украины Тимошенко, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается в сообщении, Ю.Тимошенко заявила во вторник в прокуратуру, что при перевозке из колонии в больницу ее били - трое сотрудников колонии выкручивали руки и ноги, ударили в живот, а адвокат Ю.Тимошенко сообщил, что она объявила голодовку "в знак протеста против того, что происходит в Украине". Государственная пенитенциарная служба Украины опровегла сообщение о физическом воздействии и не исключила, что в судебном порядке будет защищать честь и достоинство своих сотрудников.

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Азаров поручил Хорошковскому в текущем году закончить дерегуляцию бизнеса

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что работа по дерегуляции бизнеса в Украине затянулась и необходимо активизировать действия для того, чтобы завершить ее в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Работа по дерегуляции затянулась, а с введением дерегуляции на местах чиновники тянут резину. Необходимо усилить это решающее направление работы», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что успешное проведение дерегуляции даст толчок развитию экономики и позволит увеличить поступление инвестиций.

«Необходимо максимально открыть двери для инвестиций. Это означает, прежде всего, в текущем году закончить дерегуляцию», - сказал Н.Азаров.

Премьер поручил первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому взять под контроль процесс завершения дерегуляции.

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Правительство приняло решение о начале повышения пенсий с 1 мая

Правительство Украины приняло решение о повышении пенсий с 1 мая различным категориям пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко. По его словам, общая сумма средств, которая будет направлена на повышение пенсий до конца года, составит порядка 14 млрд грн.

«Что касается объема средств, которые пойдут на увеличение вот этих выплат, то до конца года эти объемы составят порядка 14 млрд грн. Часть средств учтена в изменениях к бюджету, которые приняты, часть средств мы рассчитываем получить из тех резервов, которые мы сегодня уже имеем», - сказал С.Тигипко.

По словам премьер-министра, согласно решению правительства, с 1 мая пенсионерам, которые получают трудовые пенсии и имеют трудовой стаж 20 и 25 лет (женщины и мужчины соответственно), пенсия будет повышена не менее, чем на 100 грн. Для тех, кто не имеет такого стажа, повышение составит не менее 50 грн, для пенсионеров, которые получают соцпенсии – не менее 30 грн. Всего повышение пенсий с 1 мая получат 12,9 млн пенсионеров.

Также с 1 мая размер повышения выплат членам семей погибших и инвалидов войны увеличится с 28 до 42% прожиточного минимума для неработоспособных. Размер повышения составит 112,1 грн (с 238,1 до 357,2 грн). Повышение будет проведено 172,4 тыс. человек.

Кроме того, с 1 мая с 10 до 15% прожиточного минимума для нетрудоспособного населения будут подняты доплаты участникам войны, не награжденным медалями. Для награжденных медалями доплата будет увеличена с 15 до 20%. Таким образом, отметил С.Тигипко, размер пенсии будет повышен 1 млн 307,2 тыс. ветеранам на 42,5 грн. Для награжденных повышение увеличится с 127,6 до 170,1 грн, для других участников войны - с 85,1 до 127,6 грн.

Также С.Тигипко сообщил, что с 1 июля начнутся поэтапные повышения пенсионных выплат военнослужащим командирского и рядового состава. С 1 июля повышение составит 10%, с 1 сентября – также 10%, и с 1 января 2013 года – 10,5%.

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Для госзакупки отечественных товаров разработают механизм мотивации

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым создать механизмы мотивации проведения государственных закупок товаров и услуг отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«На средства государственных закупок можно и нужно поддерживать стабильный рост принципиально важных для нас отраслей и создавать успешную историю модернизации предприятий. Поэтому крайне необходимо ввести систему, которая мотивирует закупки, в первую очередь, отечественных товаров и услуг везде, где это возможно», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине производятся товары, которые могут конкурировать с импортными.

«У нас есть абсолютно конкурентоспособные товары, есть инициативные, грамотные организаторы производства, которые способны под стабильный государственный наказ наладить выпуск практически любых новых товаров. Необходимо усвоить аксиому: богатые покупают импортные товары потребления, а тот, кто хочет стать богатым, из импортного покупает только передовые технологии, знания и успешные решения», - сказал Н.Азаров.

Он поручил Минэкономразвития разработать рыночные механизмы мотивации госзакупок товаров и услуг отечественного производства.

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«Киевгорстрой» направит 30% прибыли за 2011 год на выплату дивидендов

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» направит на выплату дивидендов 30% прибыли за 2011 год, или 40 млн 842,6 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на собрании акционеров ХК.

В 2011 году чистая прибыль "Киевгорстроя" составила 136 млн. 142 тыс. грн, что меньше, чем в 2010 году на 18,8%.

На сегодняшнем собрании также планируется рассмотреть ряд кадровых решений, в частности, по составу правления.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

В 2011 году активы компании уменьшились на 10% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд. грн., суммарная дебиторская задолженность снизилась на 36,2% - до 316,9 млн. грн., долгосрочные обязательства уменьшились на 30,7% - до 167 млн. грн., текущие обязательства — на 19,1% - до 345,8 млн. грн.

При этом в 2011 году компания увеличила собственный капитал на 39,4% 0 до 519,6 млн. грн. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» остался неизменным и составляет 16 млн. 535 тыс. грн.

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"Киевгорстрой" возглавил экс-заместитель министра обороны Кушнир

Президентом – председателем правления Акционерного общества "Холдинговая компания «Киевгорстрой» избран член правления «Киевгорстроя», экс-заместитель министра обороны Украины Игорь Кушнир.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров компании.

Акционеры также решили отозвать с должности президента – председателя правления ХК «Киевгорстрой» Михаила Голицу в связи с его заявлением об уходе с должности.

Как сообщал УНИАН, М.Голица намерен баллотировать в Верховную Раду.

По информации СМИ, Игорь Николаевич Кушнир родился 14 июня 1971 года в г. Черновцы.

Трудовую деятельность начал в 1988 году электросварщиком Кременчугского жилищно-строительного комбината.

В 1986 - 1990 годах учился в Крюковском машиностроительном техникуме.

В 2002 году окончил Кременчугский государственный политехнический университет (по специальности инженер-механик), а в 2004 году – факультет довузовского и послевузовского образования Кременчугского государственного политехнического университета (по специальности экономист предприятий).

С февраля 2008 года по март 2010 года – заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Житлоинвест» (г. Кременчуг).

Депутат Кременчугского городского совета в 2002 - 2010 годах.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 31 марта 2010 года был назначен на должность заместителя министра обороны Украины.

18 февраля 2012 года был освобожден от должности заместителя министра обороны Украины.

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«Родовид Банк» прекращает эмиссию и обслуживание платежных карт

АО «Родовид Банк» прекращает эмиссию и обслуживание платежных карт в связи с получением статуса санационного банка, сообщается на сайте кредитно-финансового учреждения.

«С получением АО «Родовид Банк» статуса санационного банка и связанными с этим изменениями в деятельности банка, АО «Родовид Банк» прекращает осуществление операций по эмиссии и обслуживанию платежных карт» - говорится в сообщении банка.

Также указывается, что начиная с 28 мая 2012 г., платежные карты, эмитированные банком, будут заблокированы.

«Родовид Банк» просит своих клиентов обратиться в отделение банка, в котором они обслуживаются, для закрытия карточного счета.

При этом банк сообщает, что в случае наличия задолженности по карточному счету, клиенту банка необходимо осуществить полное погашение долга по реквизитам, указанным в договоре.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк.

«Главными задачами «Родовид Банка» как санационного банка будут: продолжение работы касательно возвращения собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства», - говорится в сообщении Нацбанка.

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ГНСУ будет искать потенциальных коррупционеров по анонимкам и отзывам в масс-медиа

В Государственной налоговой службе внедряют автоматизированную систему мониторинга коррупционных рисков. Многофакторный анализ выявит наиболее опасные в этом смысле подразделения, что позволит сосредотачивать усилия в борьбе с коррупцией на важнейших направлениях.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, об этом заявил ее председатель Александр Клименко во время конференции, посвященной проблемам борьбы с коррупцией.

По его словам, новая система будет прорабатывать данные служебных расследований, проверок управления внутренней безопасности, анонимных опросов работников и налогоплательщиков, а также обращения граждан, поступающие на горячую линию «Пульс налоговой». Будут учитываться также отзывы в масс-медиа о работе должностных лиц ГНСУ.

«Мы, конечно, не можем поставить за спиной каждого нарушителя налогового законодательства инспектора, а за спиной каждого инспектора – ревизора управления внутренней безопасности. Поэтому мы стремимся аналитическими методами выявлять угрозы и работать на опережение», - объяснил А.Клименко.

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Задолженность по зарплате в Украине снизилась до 1,038 млрд грн

В Украине задолженность по выплате заработной платы в марте 2012 года снизилась на 2,9% и на 1 апреля составила 1,038 млрд грн, с начала года задолженность увеличилась на 6,2%; по сравнению с данными на 1 апреля 2011 года задолженность сократилась на 21,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в марте зафиксирован в 7 областях Украины и Киеве. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 17 областях, а также АР Крым и Севастополе.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 апреля т.г. зафиксирован в Донецкой – 230,182 млн грн (в марте сократилась на 5,4%, с начала года выросла на 14,9%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась на 5,9%) и Харьковской областях – 104,845 млн грн (в марте сократилась на 7,2%, с начала года — выросла на 16,4%, по сравнению с 1 апреля 2011 года сократилась на 33,9%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 90,022 млн грн (в марте сократилась на 4,5%, с начала года — на 3,1%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась на 9,1%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 апреля 2012 года составила 72,182 млн грн (в марте выросла на 2,6%, с начала года — сократилась на 0,5%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась почти в полтора раза).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 апреля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 217 тыс. грн (в марте выросла на 3,8%, с начала года — сократилась на 9,6%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась в 30 раз), Ривненской – 2,385 млн грн (в марте сумма задолженности сократилась на 5,5%, с начала года — на 4,2%, по сравнению с 1 апреля 2011 года – сократилась на 17,6%) и Тернопольской областях – 5,852 млн грн (в марте сократилась на 5,9%, с начала года — на 24,5%, по сравнению с 1 апреля 2011 года — сократилась на 55,3%).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.

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Литва предложила Беларуси письменно ответить на вопросы о строительстве АЭС

Беларуси предложено в письменной форме ответить на вопросы, связанные с несоблюдением обязательств перед Литвой при планируемом строительстве АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

«Устных ответов белорусской делегации на вопросы, заданные членами комитета во время заседания, было недостаточно, поэтому комитет попросил дополнительно представить ответы в письменной форме. Вопросы белорусской стороне были высланы еще в январе», - говорится в сообщении МИД Литвы.

Это предусмотрено отчетом Комитета по осуществлению Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция ЭСПО), опубликованным 16 апреля.

«Предварительные выводы и рекомендации комитета относительно возможного нарушения международного права Беларусью будут представлены в сентябре», - говорится в заключении отчета.

Документ является обобщением заседания в Женеве 20-23 марта, на котором обсуждалась жалоба Литвы относительно строительства АЭС в Беларуси. Напомним, основной претензией к Беларуси является выбор площадки для АЭС – она расположена близко к Вильнюсу.

В МИД Литвы напоминают, что жалоба была подана в Комитет по осуществлению Конвенции ЭСПО в июне 2011 года. По оценке литовских ведомств, действия белорусской стороны противоречат конвенции: Минск до сих пор не представил ответов на вопросы о строительстве атомной электростанции, не было публичной дискуссии и двусторонних консультаций, тем не менее, этот проект продолжает развиваться.

«Беларусь уже в январе 2009 года начала подготовительные работы по строительству атомной электростанции возле Островца, в 50 км от литовской столицы, но принять участие в оценке воздействия на окружающую среду Литву пригласила только в августе 2009 года. При этом Конвенция ЭСПО предусматривает, что работы по строительству объекта, который будет иметь межгосударственное влияние, можно начать только после всех процедур оценки воздействия на окружающую среду и проведения публичных слушаний», - отмечают в МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2012 года Минприроды Беларуси направило письмо Министерству окружающей среды Литовской Республики с приглашением обсудить в Минске вопросы и урегулировать имеющиеся разногласия, связанные со строительством Белорусской и Висагинской АЭС, а также выполнением положений Конвенции ЭСПО.

Белорусская сторона предлагала литовской определить удобную дату и время в феврале или начале марта 2012 года для проведения консультаций, а также сообщить о принятом решении и о составе литовской делегации. Однако никаких сообщений из Министерства окружающей среды Литвы так и не поступило.

Справка УНИАН. Литва выступает против строительства белорусской АЭС возле своих границ и собиралась подать жалобу в МАГАТЭ на Беларусь за выбор Островецкой площадки.

Представители Минэнерго Беларуси, в свою очередь. отмечают, что с Литвой неоднократно проводились консультации.

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